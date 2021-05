Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tornano a caratterizzare il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico analizziamo i segni di Aria e le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 9 maggio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e scoprire se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: dopo le frustrazioni che hanno accompagnato il mese di aprile, queste giornate sembrerebbero portare una nuova forza utile a lasciarsi alle spalle ogni titubanza per cercare nuove opportunità. Il transito di Saturno invita a lasciarsi guidare dai progetti a lunga scadenza per cercare di rinnovare alcune situazioni, mentre una Venere favorevole potrebbe aiutare le coppie in crisi a superare questa condizione. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La presenza di Luna, Mercurio e Venere favorevoli potrebbe rendere queste ore particolarmente adatte a mettere in luce le proprie abilità, permettendo di sviluppare progetti interessanti e cementando alcune relazioni.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. L’inizio dell’estate sembra garantire alcune opportunità interessanti, specialmente per chi intende sviluppare un progetto. La situazione astrologica di queste giornate permette di dare libero sfogo alla propria creatività, migliorando rapporti e situazioni lavorative incerte.

