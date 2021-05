Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 9 maggio 2021, per i nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “L’arrivo di maggio potrebbe nuove certezze, utili a trovare soluzioni alle problematiche che hanno segnato il mese di aprile. Una Venere interessante sembra aiutare anche i sentimenti, permettendo a qualcuno di riscoprire la passione all’interno di un rapporto”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Le limitazioni che alcuni rapporti sembrerebbero imporre potrebbero portare qualcuno a vivere negativamente questa giornate, dando vita a piccole tensioni sul piano relazionale. La giornata di oggi potrebbe inaugurare dei piccoli cambiamenti molto significativi, ma sarà necessario riuscire a mantenere un approccio pragmatico.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. Il transito che Venere inaugurerà nel corso di questa domenica invita a organizzare qualcosa di nuovo da sviluppare nei prossimi mesi. Da giugno si potrà contare su molte nuove situazioni in cui impiegare la voglia di fare che caratterizza queste giornate, superando finalmente le tensioni date da un Marte opposto.

