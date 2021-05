Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 9 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Queste giornate invitano ad abbandonare le malinconie legate alle situazioni passate per riuscire ad aprirsi al cambiamento. Presto ci saranno grandi rivoluzioni che sapranno interessare anche la situazione sentimentale, grazie ad una Venere non più opposta”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Le ultime due giornate potrebbero aver visto nascere qualche disagio a causa di una Luna dissonante, ma questa domenica sembra garantire un lieve miglioramento. Maggio e giugno potrebbero portare delle belle occasioni per quanto riguarda l’amore, permettendo anche ai più titubanti di riscoprire il piacere di una emozione.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. La seconda metà di maggio potrebbe portare degli importanti cambiamenti utili a superare la condizione di agitazione che segna queste giornate, offrendo soluzioni part time e piccole risposte. Le prossime giornate inviteranno anche a rivedere il proprio modo di vivere i sentimenti.

