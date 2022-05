Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: i pianeti…

Ci ritroviamo con l’Oroscopo Paolo Fox anche per la giornata di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Come andrà questo lunedì per i segni di aria? Cosa devono aspettarsi per amore, salute, lavoro e famiglia? Ce lo dice l’astrologo nel consueto appuntamento ai microfoni di Radio Latte Miele. Ecco allora le previsioni delle stelle per Acquario, Gemelli e Bilancia per la giornata odierna.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per l’Acquario

Questa settimana rivela la natura focosa e anche un po’ ansiosa dell’Acquario secondo l’oroscopo Paolo Fox. Se la ripetizione di un lavoro vi ha stancati, non è che potete cambiare dall’oggi al domani, ma dovete andare avanti con molta cautela. Chiedete in giro: potrebbe servire una persona come voi, in un posto speciale. Da domani, martedì, Giove inizia un transito importante. Nuovi amori favoriti.

La giornata di Gemelli e Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox

Questo è un momento di recupero per i Gemelli e una settimana finalmente importante per l’oroscopo Paolo Fox. “Ultimamente vi avevo messo bassi in classifica, perché vi avevo visto un po’ smarriti: non per colpa vostra, ma forse qualcuno non vi ha dato retta e certe risposte non sono arrivate“, osserva l’astrologo. Invece ora, lentamente l’orizzonte diventa più sereno e si riempie dei colori dell’arcobaleno.

L’oroscopo Paolo Fox suggerisce ai Bilancia di controllare ciò che firmate! Anche le clausole scritte in piccolo. Se c’è una diatriba, se c’è una tensione, risolvetela. Avere un oroscopo un po’ “imbrigliato”, non significa che le cose vadano male, l’astrologo lo sottolinea sempre, però quando è così, anche noi non ci sentiamo totalmente pronti a fare grandi cose e la logica può aiutarci a risolvere i problemi, mentre l’istinto meno. Anche se i nuovi incontri d’amore non soddisfano pienamente, bisogna andare avanti. È vero anche che la Bilancia ormai non si accontenta facilmente: se magari avete chiuso una relazione ultimamente, attenzione a un ex che magari non accetta la vostra nuova vita. Per le coppie ancora in piedi, l’importante è mantenere sempre una rotta stabile.

