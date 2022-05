Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: che lunedì sarà

Torna l’Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 9 maggio 2022, e comincia una nuova settimana. Come sarà la giornata per i 12 segni zodiacali? A toglierci ogni dubbio l’astrologo attraverso canali di Radio Latte Miele. Come di consueto ci dà le sue previsioni per la giornata appena cominciata. Dunque, andiamo a scoprire come andrà per Capricorno, Toro e Vergine.

Oroscopo domani 10 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Capricorno, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Questo è un cielo di scelte non sempre facili da adottare per i Capricorno. “Di tagli che tu puoi portare avanti benissimo, perché sei molto forte, ma attenzione nelle relazioni in generale, nel lavoro e in amore“, recita l’oroscopo Paolo Fox. È probabile che chi ha più iniziative in corso debba fare una scelta e chi ha visto chiudersi un portone, ora piano piano sta riaprendo. C’è una grande fatica, perché in passato hai vissuto un blocco e adesso bisogna ripartire. Soprattutto con i soldi bisogna andare cauti. Nuovi amori? Sì ma col contagocce: forse sei interessato ad altro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2022/ Sagittario, Ariete e Leone: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox per Toro e Vergine

Ancora questo lunedì il Toro è un po’ sotto pressione, ma nulla di grave, perché questo è un cielo che via via si risveglia. È normale però che, se ci sono stati dei problemi legati al passato, sentire che qualcosa non va. Per l’oroscopo Paolo Fox domenica alcuni Toro non siano stati benissimo e quindi si parte con qualche piccolo dubbio che si risolverà già alla fine della settimana.

Bene questo cielo per i Vergine, interessante come non è stato la settimana scorsa. La cosa più importante è liberarsi anche di questo ultimo fardello, di questo Giove in opposizione che domani vi abbandonerà: liberarsi di questa condizione astrale, vi porterà qualcosa di più. Se in famiglia ci sono state delle problematiche, bisognerà affrontarle, ma quello che vedo in questo cielo è una grande volontà di azione e di rimettersi in gioco. In amore non tutti hanno avuto un aprile facile e a maggio sarebbe opportuno rimettere a posto tante cose secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: i pianeti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA