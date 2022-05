Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2022/ Pesci, Cancro e Scorpione: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox ci offre le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Nello specifico, approfondiamo quelle che riguardano Pesci, Cancro e Scorpione per capire come comincerà per questi segni la nuova settimana. L’astrologo ha fornito le sue indicazioni tramite il consueto appuntamento ai microfoni di Radio Latte Miele. Dunque, non vi resta che scoprire quali sono le indicazioni per i segni d’acqua…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per i Pesci

In questo momento per i Pesci non tutto è facile da gestire, perché state lottando contro qualcuno legato al tuo passato. È però iniziato il periodo in cui, se volete, potete cambiare vita. Se ci sono da fare spartizioni, cambiamenti, è meglio contrattare tutto in pochi giorni. Questo cielo rivela un sentimento importante che va portato avanti e questo periodo resta molto importante per le coppie che vogliono sposarsi, convivere o fare un figlio. Per chi ha divorziato, magari in questo momento ci si consola con un amante, perché per ora non si vuole fare il grande passo: l’amore è comunque nei dintorni secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Cancro e Scorpione secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Le emozioni valgono tanto, anche troppo per i Cancro. In questi giorni vi sentite in imbarazzo, perché, se c’è una persona che amate tanto, non volete deluderla, ma allo stesso tempo non ve la sentite di avallare tutte le sue richieste. Siete in uno stato di osservazione, più che di azione e chi ha vissuto una crisi sentimentale nel passato non ha alcuna intenzione di rimettersi in gioco. Il Cancro alla fine si innamora, ma secondo l’oroscopo Paolo Fox è meglio aspettare luglio. Sul lavoro, “ogni lasciata è persa”, nel senso che il dubbio di molti liberi professionisti forse oggi è questo: “Quando mi arriverà una chiamata importante?”

Questo cielo dello Scorpione piace a Paolo Fox perché non ci sono aspetti contrari, ma nemmeno aspetti eccezionali. In questo momento state andando avanti un po’ alla giornata, ma potresti pensare a quelle che saranno le vostre occupazioni per settembre: un nuovo incarico o un cambiamento d’ufficio. Sono stelle importanti che questa settimana vi proteggono da qualche situazione un po’ faticosa. Un po’ di prudenza nei weekend, perché può tornare un po’ di noia o magari hai a che fare con persone che non capisci e, tra venerdì e domenica, ci vorrà ancora un po’ di tranquillità.











