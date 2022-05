Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2022/ Sagittario, Ariete e Leone: amore e salute

Rieccoci con l’Oroscopo Paolo Fox che ci aiuta a cominciare nel migliore dei modi questa nuova settimana. Che giornata sarà per i 12 segni zodiacali quella di oggi, lunedì 9 maggio 2022? Vediamo cosa dicono le stelle in relazione ad amore, lavoro, fortuna e salute. Scopriamo tutto attraverso le indicazioni dell’astrologo fornite tramite i canali di Radio Latte Miele. Ecco dunque le previsioni di giornata Sagittario, Ariete e Leone secondo l’astrologo.

Le previsioni per il Sagittario dell’Oroscopo Paolo Fox

Le porte si sono aperte per il Sagittario, si aprono ufficialmente da domani, e chi ha un’attività in proprio, già sa che andrà a fare delle cose importanti, nuove idee possono decollare. Mese nel complesso importante anche se le cose del passato sono rimaste in sospeso, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Qui si si può innamorare! Si può ufficializzare un’unione; se ci sono due storie in ballo, si sceglierà la migliore e anche le coppie che sono state in crisi, potranno parlarsi più facilmente.

Oroscopo Paolo Fox per Ariete e Leone

Da martedì Giove entrerà nel segno dell’Ariete e raggiungerà Venere, mentre più in là in maggio arriverà anche Marte, secondo l’oroscopo Paolo Fox. È un momento importante per tutti: tu sei al centro dell’attenzione delle stelle e forse anche al centro dell’attenzione di persone che sono con te o sono contro di te. Vi troverete di fronte a delle vere e proprie battaglie da combattere e di solito voi non demordete, anzi, quando siete convinti di un’idea, la portate avanti fino alla fine. In fondo, la capacità di vincere le sfide contro tutti è il vostro punto di forza. Quando un Ariete vede che ci sono tante persone contro, si arrabbia e si rafforza ancora di più. In amore è un cielo importante per le coppie che si vogliono bene. Per chi è single, guardatevi intorno.

Il progetto che le stelle hanno per il Leone è edificante. Questo è un segno che va avanti da sé e l’oroscopo conta fino a un certo punto. In ogni caso, con un oroscopo buono come questo, adesso è arrivato il periodo giusto e dovreste notarlo: ci sono più agganci, persone che vi vengono a trovare e i vostri progetti sono andati bene alla fine, nonostante le vostre incertezze. Ogni tanto nella vita ci sono dei cicli e siete pronti per un nuovo inizio secondo l’oroscopo Paolo Fox.











