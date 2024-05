Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2024/ Ariete romantico, Cancro insoddisfatto: i top e flop

Si rinnova il consuetudinario appuntamento dell’Oroscopo di oggi, in data 9 maggio 2024, secondo le previsioni di Paolo Fox fornite per i 12 segni dello Zodiaco, con Cancro tra i flop e Ariete tra i top.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le esclusive anticipazioni previste a cura della superstar degli altri, Paolo Fox.

Oroscopo di oggi 9 maggio 2024, Paolo Fox prevede tra i segni top e flop:

Ariete: secondo le previsioni di Paolo Fox la giornata di oggi è ideale per i sentimenti quindi non bisognerebbe chiudersi in casa. Sul lavoro é importante valorizzare i nuovi incontri anche delle collaborazioni.

Toro: Bisogna tenersi a debite distanze dalle polemiche in amore. Per ciò che concerne le finanze é bene evitare spese azzardate.

Gemelli: in amore sono previsti dei cambiamenti in positivo e nel lavoro importante é il team work.

Cancro: I nati sotto il segno, per l’Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox vede una fase di stallo in amore. In più aleggia il sentiment di insoddisfazione nel lavoro.

Leone: in amore regna la serenità. Per le condizioni di lavoro vantaggiose, Giove é in ottimo aspetto favorevole.

Vergine in ripresa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox…

Vergine: le difficoltà sul lavoro sono risolvibili e così come sottolinea Paolo Fox l’importante é salvare l’amore con il partner anche con delle gite en Plein air.

Bilancia: la Luna porta emozioni nuove e sul lavoro importante é evitare polemiche.

Scorpione: Nelle finanze bisogna tenersi lontani dalle spese pazze e nei sentimenti potrebbero esserci emozioni inaspettate.

Sagittario: per l’oroscopo di oggi Paolo Fox prevede un periodo ottimo per le coppie. E nel lavoro favoriti restano i liberi professionisti.

Le previsioni di Paolo Fox per gli altri segni dello Zodiaco

Capricorno: sul lavoro il suggerimento di Paolo Fox é di mantenersi cauti circa le decisioni da prendersi. E in amore le discussioni possono risolversi.

Acquario: sono favoriti gli incontri di nuove conoscenze e negli affari là tranquilli può aiutare a tenersi alla larga dalle questioni compromettenti

Pesci: Cari pesciolini, in amore la luna è opposta quindi oggi potrebbe esserci qualche piccolo disagio in amore ma nulla di grave. Sul lavoro ci vuole pazienza perché arriveranno belle soddisfazioni.











