Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2020/ Ariete, Vergine, Gemelli, Leone e…

Oroscopo di Ariete, Toro e Gemelli: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino i segni di Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete in amore forse non sa da che parte andare, forse ci sono scelte che si devono fare la primavera va decisa un po’ all’ultimo momento. Si parla dell’estate. Se sono state fatte richieste nel passato poi aprile inizia a dare risposte. Il Toro deve sicuramente sfruttare questi giorni per ritrovare molta tranquillità, da questa primavera servono quattrini per una casa o per un figlio in arrivo. Qualcuno ha già speso parecchio. Vanno riviste alleanze. In amore via libera. I Gemelli hanno una Luna storta che non incide sull’andamento generale della vita. Si rimane sempre energici. Si è innamorati dell’idea di amore più che della persona. Venere tra qualche giorno o settimana sarà nel segno e si dovranno cercare le cose concrete.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox ed ecco Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro sta vivendo un cambiamento importante, con l’ultima parte di marzo Saturno non sarà più opposto. Tra qualche mese potrete vedere qualcos’altro di nuovo nella propria vita e prendere i problemi più importanti con ansia minore. Il Leone deve cercare di risolvere un piccolo problema anche d’amore. Se ci sono disagi affrontate tutto con calma. Il mese di marzo non è come quello di aprile. Venere dissonante impone un po’ di dubbi. La Vergine deve fare pulizie nella sua vita, si è abituati ad avere atteggiamenti attenti ai particolari. Chi si sposa lo fa per superare un passato che non è bello.

