Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2020/ Scorpione, Pesci, Capricorno, Acquario e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 9 marzo per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Grazie a LatteMiele anche oggi torna l’oroscopo di Paolo Fox, ecco Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia è in fase di ripensamento, però si deve chiarire in amore le cose che non vanno. Si è preoccupati delle programmazioni possibili in vista della primavera. Chi deve portare un evento o progetto a cui tiene lo rinvia, non solo perché in Italia c’è una situazione grave ma anche perché c’è Saturno attivo dalla fine di questo mese. Tutto può diventare diverso. Lo Scorpione sente stanchezza e quelli che hanno dovuto affrontare dispute o si sono assentati. In amore ci sono piccole tensioni che vanno superate, meglio però evitare tutti quegli atteggiamenti polemici che si attuano quando ci si sente contro qualcuno. Il Sagittario deve cambiare atteggiamento in amore, ora è giusto e necessario. Il mese in corso è l’ultimo disponibile per cercare di riequilibrare le situazioni. Dal prossimo tutto è complesso. Chi non è contento inizia a guardarsi intorno. Non si tradisce per gioco ma se ci sono sempre problemi ci si guarda intorno.

Paolo Fox, oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci ora per l’oroscopo di Paolo Fox su Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno deve mantenere sotto controllo le tensioni, con Leone e Ariete ci sono parecchi problemi da affrontare. C’è una persona che prova stima e per il segno è difficile non aver buone occasioni. L’amore è regolato da Venere favorevole. L’Acquario ha piccoli contrasti sul lavoro e ci sono situazioni che si vorrebbero chiudere. C’è un Saturno al varco e si dovrà gestire con attenzione la vostra vita. Si deve fare un po’ gli opportunisti anche se non piace. Ci si deve comportare con la maggiore severità. Si vuole fare sempre ciò in cui si crede. Questo è l’anno delle regole. Giove e Saturno nel Capricorno sono l’aspetto, che invita tutti a seguire meglio le regole. Per il segno Saturno in Acquario rappresenta la necessità di fare il punto. I Pesci hanno una situazione di tensione. Un matrimonio e un accordo sono possibili. Si è un po’ come il Sagittario. Quello che non va e che non è stato detto va esposto ora e non in aprile. E poi no alla malinconia. O una cosa la si dice o non la si dice, se ci sono vere tensioni è il caso di esporre il tutto senza reticenze.

