Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2020/ Toro e Cancro al top, ma lavoro e amore per Bilancia e Ariete…

L’oroscopo di Paolo Fox è andato in onda come ogni giorno anche oggi, 9 marzo 2020, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a leggere cosa ha detto il noto astrologo in merito ai segni al top. Il Toro deve sfruttare questi giorni che stanno regalando ottime possibilità. Si deve essere attenti e cercare di trovare continuità nella gestione di ipotetiche emergenze, grazie a un cielo che sorride. Il Cancro sono in un momento di mutazione, pronti ad ottenere dei risultati grazie all’abnegazione e alla voglia di raggiungere risultati. Si è sempre e comunque energetici, ma in questo periodo ancora di più. Presto si potranno raggiungere dei risultati ormai inseguiti da diverso tempo. Nell’ultima parte del mese poi Saturno non sarà più opposto, questo vuol dire che si potranno inanellare delle situazioni molto intriganti verso il futuro.

LAVORO – Ora è il momento di soffermarci sul campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 9 marzo 2020. Il Toro deve trovare la forza per sfruttare quelle che sono giornate in cui si dovrebbe cavalcare l’onda. E’ un momento intrigante che potrebbe permettere di sorridere verso il futuro. La Bilancia sta ragionando a diverse situazioni interessanti anche se vive qualche ripensamento di troppo. Presto arriveranno delle risposte come capiterà anche all’Ariete. Quest’ultimo deve fare delle scelte molto importanti e deve farlo il prima possibile. Ad aprile però arriveranno delle risposte che si aspettavano da tempo visto che ci sono diversi particolari pronti ad essere chiariti in maniera definitiva. Il Leone vive dei momenti di grande disagio, ma deve essere consapevole che il mese di aprile sorriderà molto di più di questo marzo.

AMORE – Diamo uno stuardo al campo dell’amore sempre analizzando quanto detto dall‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete in questo momento non sa proprio che pesci prendere. Non si sa bene da che parte andare, ma comunque si dovranno fare delle scelte prima dell’arrivo della primavera. I Gemelli sono innamorati più dell’idea stessa di amore che di una persona specifica. Tra qualche giorno arriverà nel segno Venere che permetterà di trovare delle coordinate interessanti verso il futuro. Forse è il caso di capire che molto presto arriverà qualche situazione molto interessante verso il futuro. Il Cancro dovrebbe gestire le difficoltà e le ansie con maggiore tranquillità. Presto potrebbe esserci un cambiamento in grado di coinvolgere tutte le sfere della vita del segno stesso. Attenzione però a non voler fare le cose di fretta. La Bilancia può decidere di cambiare qualcosa in un periodo che è un vero e proprio stravolgimento di quanto fatto finora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA