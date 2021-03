Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, martedì 9 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, la presenza della Luna in opposizione potrebbe portare qualcuno ad avvertire tutta la fatica generata dai cambiamenti che il periodo sembra richiedere. Dopo un lungo periodo che ha visto la presenza di Saturno opposto, i progetti di queste settimane sembrano essere molto promettenti ma sarà necessario risolvere alcune piccole questioni in sospeso. Buone novità a partire dalla primavera.

Nati Leone? Le numerose opposizioni planetarie che sembrano segnare questi mesi potrebbero creare qualche contrasto, ponendo alcune difficoltà nella risoluzione di diverse questioni. Sul piano generale le occasioni non mancheranno: in ambito lavorativo potrebbero esserci delle belle ripartenze.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox Per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, dopo i cambiamenti vissuti nel corso degli ultimi mesi, queste settimane invitano a rimettersi in gioco per cercare di modificare una situazione lavorativa non più del tutto soddisfacente. Giornate molto confuse sul piano relazionale.ti.

