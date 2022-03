Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Un mercoledì importante attende i segni di fuoco, che si arresteranno a vivere giorni importanti dal punto di vista dei sentimenti e dell’amore. Come di consueto, l’Oroscopo Paolo Fox ci dà qualche dritta sulla giornata che sta per cominciare. In particolare, come andrà questo 9 marzo? Ce lo dice proprio l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Scopriamo la giornata di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, hai una bella carica

Buone notizie: in questo mercoledì l’Ariete ha veramente una bella carica. Anche guardando un po’ più in là, le stelle di aprile parlano di novità: pochi di questo segno staranno fermi al palo. La maggioranza di voi, dice l’Oroscopo Paolo Fox, avrà voglia di liberarsi da tanti problemi e preoccupazioni e lo farà con energia. Per andare avanti, si può migliorare il proprio status oppure chiudere tutto ciò che non va più bene. Se qualcosa non funziona in qualche modo dev’essere abbandonata, cambiata o venduta. Sul lavoro possibile ci sia una marcia in più e in amore si parlerà di sentimenti liberi. Coloro che non hanno un amore sereno potranno superare tante difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, l’amore…

Cari Leone, non dovete mai sentirvi vinti! In questo momento, dice l’Oroscopo Paolo Fox, c’è una strana sensazione, ovvero di fare tanto ma di non essere riconosciuti nel proprio valore. Cosa può salvare? Per esempio la tenerezza e la passionalità, ma anche l’amore in famiglia. Ecco perché se ci sono delle decisioni un po’ strane relative al lavoro e magari c’è un po’ di amarezza in questo periodo, i sentimenti potrebbero premiare. Venere dice che siete in attesa di conferme: chi vive un storia le attende dal partner, chi non ce l’ha probabilmente si farà notare. Prendetevi il vostro tempo per lasciarvi andare.

Il Sagittario potrebbe avere qualche attimo di fermo. Questo mese di marzo è un po’ particolare: se hai un progetto o un programma magari in questo momento è congelato, ma ripartirà da maggio. In amore devi forse inserirti in un discorso un po’ lontano dalla tua percezione. L’Oroscopo Paolo Fox non esclude però la possibilità di relazioni nuove, visto che Venere è molto intrigante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA