Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Appuntamento consueto con l’Oroscopo Paolo Fox, che anche questa mattina ci dà qualche dritta su quella che sarà la giornata. Come andrà il mercoledì 9 marzo per i segni di acqua? Come saranno amore, lavoro, fortuna e in generale l’umore di questo nuovo giorno? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Andiamo a scoprire di più.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Mercurio importante

Cancro, il tuo è un segno che negli ultimi mesi ha vissuto un po’ in disparte ma adesso vuole e deve tornare protagonista. Da domani avremo un Mercurio molto importante che potrebbe portarti lontano, insieme al tuo fiuto che hai per le soluzioni e per le situazioni migliori. Forse, dice l’Oroscopo Paolo Fox, dovrai ancora essere un tantino prudente per le questioni legali e negli accordi. Sul lavoro, coloro che hanno un’attività in proprio, si ritroveranno da qui a pochi mesi a fare di più, ma magari anche ad accettare più incarichi, per portare a casa un congruo compenso e delle soddisfazioni migliori. Invece chi lavora per una società dovrà, se non l’ha già fatto, cambiare visione delle cose. L’amore? I sentimenti sono meno tormentati ed ecco perché si può vivere anche un’emozione importante.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, momento particolare

Lo Scorpione da qualche tempo si sente un po’ indolente: è davvero pigro oppure vuole semplicemente tentare di farsi scivolare addosso le provocazioni o le situazioni che in questo momento non capisce? Ricordiamo che i segni d’acqua assorbono sempre quello che arriva dall’esterno. Stiamo vivendo momenti difficili, con una situazione tormentata da tanti mesi: le circostanze esterne, dunque, infliggono qualche provocazione di troppo. Capire se sei veramente convinto di un’impresa in cui vuoi impegnarti è la missione dei prossimi giorni, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Il segno dei Pesci sta vivendo una situazione di generale recupero. Possiamo dire che oggi e domani però ci saranno dei momenti in cui qualcosa non andrà per il verso giusto, ma non preoccuparti, capitano anche questi momenti. Tu sei molto sensibile, come tutti i segni d’acqua, che assorbono quello che arriva dall’esterno. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: cerca in qualche modo di badare ai tuoi interessi e a quello che puoi e sai fare. Gli ostacoli non mancano, ma entro la fine della settimana potrai concludere trattative, passioni e progetti.



