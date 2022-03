Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2022: Gemelli, Bilancia, Acquario

Eccoci qui alle prese con una nuova giornata. Come di consueto, ci chiediamo come andrà questo nuovo giorno. Cosa aspettarci da questo mercoledì 9 marzo? Come saranno lavoro, fortuna, amore, rapporti in famiglia? L’Oroscopo Paolo Fox ci viene in aiuto come fa spesso, dandoci qualche dritta. L’astrologo, attraverso i canali di Radio Latte Miele, ha analizzato anche la giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario, segni di aria. Vediamo di più.

Gemelli, cosa aspettarsi dalla giornata di oggi secondo l’Oroscopo Paolo Fox

È una giornata importante per i Gemelli: puntate su questo mercoledì! Per questo segno, così come per l’Ariete e l’Acquario, i progetti in partenza sono importanti, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Molto bello questo cielo per chi vuole fuggire da una situazione complessa e magari lasciarsi andare a qualche bella emozione, prendendosi magari anche un momento di relax. Nulla si difende con tanto calore quanto quelle idee a cui non si crede: attenzione però a non cadere in osservazioni critiche che non hanno senso. Venere aiuta in questo periodo soprattutto i nati fra fine maggio e i primi di giugno.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, il futuro…

Per la Bilancia è importante guardare al futuro e pensare ad orizzonti sereni, così come lo è placare uno stato d’animo molto agitato che c’è ormai da tempo, dall’autunno dell’anno scorso, e che potrebbe aver portato negli ultimi tempi a fare qualche azzardo. Se c’è qualcosa che non va, tutto andrebbe concluso e definito entro la fine di aprile, non oltre, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. A volte bisogna lasciarsi andare a qualche sogno, in amore e non solo. Per quanto riguarda i sentimenti, queste belle emozioni potrebbero trasformarsi in nuove storie con slancio e passione.

L’Acquario con Venere attiva è veramente in un periodo molto sensuale. I giochi del destino in amore sono aperti. Questi sono giorni che presentano una situazione astrale molto intrigante. L’amore un po’ va cercato: l’Oroscopo Paolo Fox invita proprio a fare questo. Questo momento è importante proprio dal punto di vista dei sentimenti, dunque sprecare queste stelle sarebbe uno spreco.



