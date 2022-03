Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: i pianeti…

Buongiorno e bentornati al solito appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, che come ogni mattina ci dà una panoramica su quella che sarà la giornata. Come andrà questo mercoledì 9 marzo? Cosa possiamo aspettarci? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Ecco cosa dobbiamo sapere sulla giornata di Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Toro, siete insoddisfatti?

In questi giorni abbiamo dei Toro un po’ insoddisfatti perché il partner non si è comportato bene e dunque è un momento difficile. In questo momento, dice l’Oroscopo Paolo Fox, il Toro ha un cuore un po’ matto. Anche l’aspetto fisico dell’amore ha lasciato parecchio a desiderare e ha creato dei problemi. È un momento in cui i rapporti con gli altri, soprattutto sentimentali, non vanno nel verso giusto: bisogna fare una revisione e stare attenti.

Oroscopo Branko, oggi 8 marzo 2022/ Previsioni per Capricorno, Pesci, Acquario e...

Vergine e Capricorno, l’Oroscopo Paolo Fox svela che…

Cara Vergine, in questa giornata dovrai avere molta pazienza, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. Ci sono delle strane situazioni che non capisci, come per esempio alcune decisioni che sul lavoro vengono prese senza di te. Potrebbero poi esserci delle tensioni con chi ti sta vicino e pensi sia opposto a te. A proposito di opposti, lo è Giove in questo periodo. Ci sono delle situazioni, fino alla fine del mese, un po’ particolari. Cerca di far passare il tempo e di giocare sulle attese. In amore, nel bene o nel male, abbiamo una situazione piuttosto neutrale: chi ha un amore se lo tiene e chi non ce l’ha non lo cerca in questo momento.

Oroscopo Branko, oggi 8 marzo 2022/ Le previsioni per Ariete, Bilancia Gemelli e...

Capricorno, la maggioranza delle tue indecisioni non riguarda il momento presente, ma il futuro. Tu sai che entro la fine di aprile, come altri segni dovrai lanciare un bel progetto e lasciarti conquistare da qualcosa di importante. L’Oroscopo Paolo Fox dice che questi sono giorni che ti trovavano con uno stato d’animo più tranquillo, dopo giorni nervosi. Certo è che se devi ricevere del denaro o giustizia ti farai sentire. In questo momento i Capricorno sono forti ma ci sono ancora tanti conti in sospeso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA