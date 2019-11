Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 9 novembre 2019: Scorpione, Leone, Pesci, Vergine

Oroscopo Paolo Fox, oggi sabato 9 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi 9 novembre sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ogni giorno tiene sulla stazione la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Luna importante per l’Ariete che dopo tanto tempo si troverà pronto a riprendersi un weekend in mano. Il Toro è decisamente forte, in grado di creare delle risposte dopo un momento non semplicissimo. I Gemelli sono pronti a lanciare un conto alla rovescia che potrebbe farli volare, da dicembre infatti Giove non sarà più opposto. Il Cancro è frastornato in questo weekend e si trova a dover affrontare delle situazioni con un po’ di complicazioni. La Vergine è pronto a un bel recupero dopo alcune settimane che hanno creato preoccupazione e un po’ di peso sulle spalle. Peso che però oggi si può considerare smaltito. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 5-10 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Ora andiamo a vedere i segni nel dettaglio per l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha la Luna nel segno e questo significa avere una certa grinta che però sfocia in aggressività. La differenza di questo weekend rispetto agli altri è che non c’è la Luna storta ma nel segno. Il Toro è uno dei segni più forti anche se è sempre molto difficile allontanarsi da ciò che è tradizione e consueto. I Gemelli hanno una sorta di conto alla rovescia e da dicembre Giove non è più opposto. I mesi che vanno da qui alla fine dell’anno saranno necessari non solo per ristrutturare la vita ma anche per capire chi sta con il segno e chi contro. Venere opposta porta ad essere prudenti in amore. Il Cancro in questo weekend è un po’ frastornato e dubbioso, si è pronti poi a dire cose che in passato non si sarebbero dette. Quando si è stanchi si rischiano molti problemi allo stomaco. Con Saturno e tra breve Giove in aspetto particolare si potrebbe dire stop a quello che non piace più. Se sono iniziate da poco nuove mansioni si è forti ma molto esausti. C’è bisogno d’aiuto.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina e ora andiamo ad analizzare per l’oroscopo di Paolo Fox i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve farsi notare, questo è un week-end che nasce con Venere, Luna e Giove favorevoli. Si è desiderosi di amore. Si viene notati perché si è delle belle persone. I più tristi sono quelli con ascendente con segni d’acqua, come Pesci e Cancro. Non bisogna far sì che l’acqua spenda il fuoco ed i ricordi di una situazione difficile spengano queste emozioni. La Vergine è in recupero dopo settimane pensierose, piene di cose che si vanno a sistemare. A questi piace mettere in ordine perdete le staffe. La Bilancia ha stanchezza e svogliatezza da superare perché si sta adoperando e vuole fare tante cose ma non c’è collaborazione. Si deve fare tutto da sé. Ci si chiede se si è i più bravi o se sono gli altri che se ne approfittano? Lo Scorpione vive giornate in cui cerca risposte, a dicembre Giove e Saturno si trovano a iniziare un anno importante. Il 2020 è un anno di riconciliazione con il mondo e ristrutturazione. C’è bisogno di recuperare forza ed energia anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Se il Sagittario ha un ascendente giù di corda è possibile. Se da troppo tempo si sta fermi ci si può ribellare. Il Capricorno è un segno forte e si è pronti a ripartire da zero. Si è premuto il tasto reset senza ricucire uno strappo. In questo momento è difficile. Ci vuole pazienza. L’Acquario deve recuperare voglia di fare e un progetto che può diventare certo un qualcosa di importante. Molti si sono chiusi in loro stessi. Riscoprire i valori e chi ha subito tradimenti in ottobre deve dimenticarli. I Pesci hanno un’azione limitata delle stelle offuscate, quando Giove è attivo a dicembre si potrà risalire la china. Ora si riescono a gestire bene rapporti difficili. Arrivano punti esclamativi anche per la vita pratica. Solo gli amori che ora non hanno ragione di esistere potranno essere messi sotto torchio.



