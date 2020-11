Oroscopo Paolo Fox oggi 9 Novembre 2020/ Ariete, Gemelli, Leone, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di lunedì 9 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: La situazione continua ad essere piuttosto difficile da gestire: i cambiamenti tanto attesi sembrano non arrivare e l’ambiente lavorativo con cui ci si trova a doversi confrontare potrebbe creare un po’ di insofferenza. Per riuscire a modificare gli aspetti della propria vita che si desidera cambiare sarà necessario attendere il prossimo anno. Possibili tensioni anche in amore, dove potrebbero nascere turbamenti anche all’interno di situazioni apparentemente favorevoli. Toro: Nonostante l’inizio di questa giornata possa presentarsi stressante a causa di una settimana che potrebbe aver lasciato molti particolarmente provati, si potrà contare su un discreto miglioramento che riguarderà il resto della giornata. Il lavoro durante queste ore potrebbe risultare particolarmente favorito: è arrivato il momento di mettersi in gioco. Gemelli: Dopo un periodo particolarmente faticoso, questa giornata invita a concedersi un piccolo momento di relax. In questo lunedì sarà possibile riscoprire una passione a cui dedicarsi, ritrovando anche quelle affinità di coppia che gli ultimi contrasti potrebbero aver messo in discussione. Cancro: Nonostante possa ancora esserci qualche difficoltà riguardante l’ambito lavorativo, questo Novembre sembra poter portare qualche evoluzione interessante. Risulta particolarmente favoritala sfera sentimentale, che chiede di essere messa al centro dei nati nel segno: incontri interessanti in arrivo.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: In queste giornate ci si potrebbe trovare nella condizione di dover affrontare qualche importante disagio legato all’ambito lavorativo: dispute e ostacoli richiederanno di far ricorso a tutta la pazienza possibile. Riguardo l’ambito sentimentale, grazie ad una Luna favorevole, si potrà contare su delle belle novità. Vergine: La fine dell’anno sembra poter portare qualche difficoltà sul piano economico, per questo sarebbe bene riuscire ad evitare le spese superflue. Buone possibilità per le relazioni. Bilancia: Dopo un periodo particolarmente confuso e faticoso, ora sembra finalmente possibile contare su qualche opportunità in più: sfruttarle senza timori aiuterà a superare il timore del cambiamento. Queste giornate potrebbero richiedere ancora un po’ di fatica, ma presto si riuscirà a godere di una nuova serenità. Scorpione: Questa giornata invita a mantenere un atteggiamento molto cauto. Sia in amore che sul lavoro potrebbero esserci alcune complicazioni capaci di mettere a rischio alcuni rapporti, per questo sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento prudente e diplomatico. Attenzione anche alle spese.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Nonostante il fervente desiderio di novità, per riuscire ad ottenere qualcosa di più sul piano lavorativo sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Intanto sarebbe bene riuscire a sfruttare questa situazione astrologica dedicando tempo ai sentimenti: in queste giornate si potrebbe facilmente rivalutare un amore. Capricorno: Le tensioni degli ultimi tempi potrebbero aver lasciato un po’ di mal contento, ma adesso è necessario riuscire a guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro potrebbe essere necessario cedere ad alcuni compromessi. Acquario: In questo lunedì sarà possibile contare su alcune buone novità riguardanti l’ambito lavorativo. I cambiamenti tanto attesi iniziano lentamente a concretizzarsi, ma attenzione alle scelte che si fanno. Pesci: Oggi il lavoro potrebbe creare qualche difficoltà, ma ci si potrà consolare con un amore che sembra essere sul punto di riprendere quota. Dopo settimane molto faticose, ora finalmente sembra possibile riscoprire un sentimento.



