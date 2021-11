Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 9 novembre 2021.

L’Ariete dovrebbe stare attento a non fare troppo e soprattutto a non fare tutto di corsa. Questo è un cielo importante, più ci avviciniamo al prossimo anno e più le cose andranno meglio. Però l’Ariete ha fretta, vorrebbe concludere tutte le cose adesso ma è possibile farlo davvero? Probabilmente no perché quello che sta facendo è una sorta di sperimentazione del futuro, per cui qualsiasi progetto o programma del futuro in questo momento è più che altro esplorativo. C’è un po’ di stanchezza nelle prime ore di questo martedì, c’è però un buon cielo per i sentimenti perché adesso hai l’occasione di dire la tua e naturalmente questo indica anche il fatto che se ci saranno problemi da superare non ci sarà pietà per nessuno.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox c’è una Luna favorevole. Ci sono tante cose da mettere in chiaro, è un periodo di grandi trasformazioni con Urano che passa nel segno, quindi se una persona o un gruppo non piace più o un modo di lavorare non soddisfa, sarai il primo a dire stop. Attenzione nei rapporti che si basano un po’ troppo sull’esteriorità, per esempio con la Bilancia o i Gemelli. Bisogna cercare le radici di un rapporto e ritrovare l’intimità perduta. Ora ti sembra tutto più ordinario in amore, ma Venere favorevole è di buon auspicio per coloro che cercano un sentimento.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: come è accaduto anche sabato e domenica devono ritrovare un po’ di tranquillità. Cosa è accaduto in quest’ultimo weekend? Con ogni probabilità ci sono state delle piccole dispute e dei momenti di tensione. Nulla di grave perché Giove è a protezione del segno, ma se si stanno vivendo emozioni diverse dal solito è arrivato il momento di fare chiarezza.

