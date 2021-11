Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Acquario

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 9 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Acquario e Pesci. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: sarà necessario curare un pochino il proprio fisico. Questa è una settimana che viene danneggiata un pochino dal transito di Marte, che porta anche un grande vigore ma ogni tanto anche momenti di stress. Per mettere in ballo tante cose insieme probabilmente ti sei innervosito, progetti che non fruttano soldi perché l’Acquario dovrebbe pensare anche al portafogli. Chi ha il coraggio di trasformare la propria vita avrà successo, gli altri che insistono solo per desiderio di competizione o solo per arroganza a portare avanti situazioni che non valgono rischiano di stare male. L’amore risponde a certe tue richieste e ci saranno delle novità a breve.

Pesci, cosa dice l'Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: questa è una settimana importante e di liberazione, da venerdì 5 novembre molte cose sono cambiate. Si riprende a sperare ancora con un po’ di confusione in testa, ma più ti libererai del passato e spererai nel futuro e più ci saranno delle belle opportunità. Per contro tutte le storie che nascono in questo possono diventare importante, attenzione soprattutto se sei reduce da una separazione: c’è la voglia e la possibilità di cambiare vita in meglio.

