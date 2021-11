Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 9 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro c’è Venere in opposizione che per ora mette in un angolo l’amore. O hai una storia che non va o magari stai con una persona ma ne desideri un’altra oppure addirittura sei single con tante speranze per il futuro. In realtà quello che ti interessa adesso è la questione lavoro che prende il sopravvento su tutto il resto. Ecco perché nonostante le mille incertezze che inevitabilmente ci sono in amore questa settimana il segno è al top, perché in qualche modo ci sono delle situazioni da risolvere, da sbloccare e tu sai come fare. In amore certo ci vuole pazienza ma sul lavoro devi capire cosa conviene fare. La lucidità mentale c’è, Marte è in buon aspetto e aiuta anche a ritrovare la giusta energia per rimettersi in gioco.

Per i nati sotto il segno del Leone: stai rimettendo in discussione la tua vita, molte cose che fai non ti piacciono e tanti Leone stanno dicendo: ma chi me l’ha fatto fare di iniziare quel progetto? La risposta è perché sei sempre quello che vuole provare emozioni nuove, vuole rimettersi in gioco, però che fatica! Il Leone sa benissimo quello che deve fare ma queste stelle dal punto di vista della relazione e della professione sono importanti ma non devono spingere a commettere azzardi. Si inaugura una fase di grande cambiamento nella tua vita, attenzione se devi iniziare a fare un lavoro che prima di te ha fatto qualcun altro, potresti sentirti in competizione o aver paura di non far bene come il tuo predecessore, attenzione anche se devi fare qualcosa di nuovo. I soldi hanno bisogno di un po’ di cura, anche se entrano forse ci sono troppe spese e tasse.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che si sta vivendo un momento importante. Questo è un segno zodiacale che sa benissimo cosa deve fare, d’altronde sei una persona costruttiva e concreta. Cerca di limitare le paure che sono quelle che bloccano a volte i sentimenti. Se incontrate una persona della Vergine spavalda o persino un po’ sbruffona non sta facendo vedere la sua vera natura, perché dietro ogni atteggiamento così forte si nasconde una persona timida. In particolare il segno della Vergine ha sempre paura di sbagliare o magari nella propria vita sentimentale ogni tanto vive dei turbamenti. Se ci sono stati in questo weekend cerca di evitarli nel prossimo. Chi ha già una storia e vuole convalidarla può comunque dare spazio a questa Venere che aiuterà gli audaci per diversi mesi.

