Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 9 novembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo cielo dice che ci sono dei piccoli conflitti. La Bilancia è governata da Venere, quindi ama il bello non solo inteso come un bell’arredamento o una bella automobile, ma anche farsi considerare bene dagli altri e avere una visione estetica della propria coppia. Tutte le coppie che si basano più sull’esteriorità che sull’intimità rischiano. La Bilancia adesso capisce di avere a che fare con una persona che sta cambiando oppure che non è completamente raggiungibile. Se si è iniziato un progetto o si vuole condividerlo con la persona che si ama o con un socio potranno esserci dei problemi. C’è una grande novità nella tua vita all’orizzonte che abbraccerà anche il prossimo anno.

Scorpione: c’è un cielo di continui ripensamenti. La forte presenza di pianeti nel segno regala un’energia pazzesca, Marte è importantissimo e adesso si sfoga anche in amore. Con questa Venere favorevole avrai diversi mesi di tempo anche per vivere degli amori part-time. Lo Scorpione di solito non è tendente all’avventura, però alla fine capisce che soprattutto dopo una separazione o dopo una certa età forse non impelagarsi in situazioni affettive è la cosa migliore da fare, anche se però in cuor suo vorrebbe vivere una situazione stabile e un rapporto di coppia duraturo. Venere aiuterà a trovare una strada giusta.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: sei stimolato a fare e potrebbero arrivare delle richieste. Questo fine settimana potresti essere piuttosto pensieroso, soprattutto tra venerdì e domenica. Vanno curate le relazioni perché non sei capace di recitare e se una persona ti sta antipatica prima o poi devi dirglielo. Chi da poco ha avuto una forte responsabilità in famiglia non è contento e pensa che magari ha anche a che fare con delle persone distaccate e non desidera fare più tutto da solo.

