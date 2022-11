Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: previsioni

In questa giornata, come andranno le cose per i segni dell’Oroscopo di Paolo Fox? Per l’Ariete, qualche soddisfazione è in arrivo. Ci sono comunque situazioni conflittuali per quanto riguarda soldi o questioni legali. Per il Toro, invece ha delle opposizioni planetarie: meglio rimandare qualsiasi tipo di incontro. I Gemelli non devono fare passi falsi in questi giorni: l’amore avrà bisogno di conferme. Per il Cancro, c’è qualche consenso in più rispetto ai mesi passati. I problemi potrebbero nascere però se ci sono due emozioni in ballo in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, opposizioni e…

Ariete, questo è un periodo in cui piano piano qualche soddisfazione arriva. Tutto è un po’ più complicato ma a voi le cose semplici non piacciono o forse per destino vi trovate sempre a combattere. Restano aperte situazioni conflittuali che possono riguardare soldi o questioni legali, non nate nel 2022 ma in anni passati, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Con Giove a dicembre qualcosa cambierà. Per l’amore sarà importante anche la fine di dicembre.

Toro, avere delle opposizioni planetarie come in queste ore non è proprio bello. Per questo c’è chi dorme poco e chi è un po’ arrabbiato. Le situazioni lunari possono essere complicate ed essere sintomo di un’agitazione interiore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio rimandare qualsiasi tipo di incontro in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, in amore…

I Gemelli non devono fare passi falsi. Se nell’ambito del lavoro c’è stato qualcosa di strano e ad esempio ci si vuole ribellare ad una decisione, è importante agire con cognizione di causa per non mettersi persone contro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Presto ci saranno pianeti in opposizione: per questo è meglio non mettersi in situazioni difficili e non essere spinti da superficialità. L’amore avrà bisogno di conferme.

Cancro, rispetto al mese scorso e anche a settembre, ci sono risposte in più e qualche consenso. La Venere è importante e i nati Cancro possono rivelare le proprie passioni. Adesso ci si potrà innamorare di una persona diversa rispetto al passato. I problemi potrebbero nascere se ci sono due persone e due emozioni in ballo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











