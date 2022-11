Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: pianeti

Appuntamento del mercoledì con l’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Vediamo cosa succederà oggi ai segni zodiacali. Per il Leone, meglio non agitare le acque in questi giorni: potrebbe essere controproducente. Per la Vergine, c’è uno stop o forse una revisione: comunque molto presto sarà tempo di rimettersi in sesto. Per la Bilancia le giornate sono un po’ faticose. Infine lo Scorpione, pronto a vivere nuove emozioni: questo segno cerca una crescita spirituale che sembra vicina.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i pianeti

Leone, quello che ti sembra difficile, sarà più facile da gestire dopo il 16 di questo mese. Non arrabbiarti o dire cose di troppo adesso: se qualcuno vuole metterti in cattiva luce, tu aspetta e magari consultati con un esperto. Adesso agitare le acque potrebbe essere fastidioso e forse addirittura controproducente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, dal 16 novembre fino a dicembre è meglio organizzarsi. Forse c’è uno stop o una revisione. Se ti offrono più cose rispetto a quelle che puoi fare, forse dirai un no. Le ultime settimane di novembre serviranno anche a rimettersi in sesto se c’è un problema personale: dunque organizzazione e recupero nei giorni che verranno, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, la giornata…

Bilancia, queste sono giornate un po’ affaticate. Meglio non farsi influenzare dall’ambiente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le persone appartenenti a questo segno a volte vivono situazioni strane: si arrabbiano e poi quasi si pentono per aver perso l’equilibrio. Questa situazione potrebbe portare un po’ di stanchezza in serata.

Scorpione, ci saranno nuove emozioni. Questo segno cerca una crescita spirituale, forse culturale. C’è chi ha vissuto un viaggio importante, chi si interessa di psicologia, chi vuole approfondire il senso della vita. Ci sarà comunque il contatto con qualcosa di superiore, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque è un periodo ricco di fermenti ed emozioni per i nati sotto questo segno, come rivelano le previsioni per il periodo.











