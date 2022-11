Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Un mercoledì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario arriveranno delle buone novità: ora comunque c’è bisogno anche di tranquillità. Per il Capricorno, la Venere è in aspetto interessante: chi ha discusso nella coppia deve ora ritrovare un sentimento. Per l’Acquario c’è agitazione: in questo periodo ci sono delle incomprensioni e la Venere è un po’ strana. Per i Pesci, si parla di sentimenti. Le relazioni che non vanno andranno chiarite entro la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, novità

Sagittario, presto arriveranno buone novità. Ultimamente forse hai rinunciato ad un incarico o addirittura ceduto qualcosa per ottenere qualcos’altro, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio lasciar passare un po’ di tempo per capire: probabile comunque che in queste ore non accada nulla di nuovo. Hai bisogno di più tranquillità.

Capricorno, in questo periodo fai fatica ad ambientarti in una situazione particolare: lo spirito di adattamento non è il massimo. Trovare delle vie di mezzo non è nel tuo DNA ma capirai strada facendo che a volte forse è meglio stare attenti. Venere è in aspetto interessante: chi ha discusso molto negli ultimi mesi potrebbe ritrovare un grande sentimento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il cielo

Acquario, questo cielo dice che c’è agitazione. L’inizio settimana è stato pesante e anche oggi non sei al top. Meglio riflettere su alcune situazioni: quando c’è una tempesta in atto non è il caso di mettersi in mare aperto, come accade adesso. Meglio stare attenti: si rischia di fare troppo e ottenere poco e magari anche dormire male. In questo periodo ci sono delle incomprensioni, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. La Venere è un po’ strana e ha creato dissonanze negli ultimi tempi.

Pesci, il cielo parla di sentimenti. Giove ora è nel segno ma se ne andrà. La seconda parte di novembre porterà scelte da fare che non sempre saranno facili. In amore, se una persona è lontana andrà riavvicinata. In questi giorni in arrivo è il caso di capire cosa si desidera e cosa no. Da dicembre le cose andranno meglio. Nel 2023 Saturno sarà nel segno. In amore, le relazioni che non vanno andranno chiarite entro la fine di questo mese, ancora meglio se entro il 13, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











