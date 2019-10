Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 9 ottobre 2019: Vergine, Pesci, Acquario, Leone

Oroscopo di oggi mercoledì 9 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quanto raccontato per la giornata di oggi, 9 ottobre 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete si trova a vivere delle lotte molto interessanti, con delle vittorie che ormai si trovano al varco. Il Toro è pronto a delle giornate di grande recupero con Venere opposta però che crea qualche problema. I Gemelli sono pronti per un fine settimana davvero interessante. Il Cancro vivrà alcune giornate che si possono rivelare piene di sorprese. La Vergine sta affrontando questo momento con grandissima dedizione, serve tempo però per raggiungere quelli che sono i risultati che sono messi in agenda. Il Sagittario è pronto a superare un momento di grande noia, vedremo se ce la farà a svoltare. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Queste tre giornate prima del fine settimana potrebbero rivelarsi a a volte un po’ noiose, spingendo a mettere in discussione alcune scelte fatte. Capricorno: In amore la situazione sembra essere più facile da gestire rispetto al mese precedente. Acquario: Periodo utile ad esprimersi, specialmente sul piano emozionale, prestando però attenzione a non fare il passo più lungo della gamba lasciandosi trasportare dall’entusiasmo. Pesci: Giornate fortunate sotto tutti gli aspetti, in vista di un prossimo anno che promette molte soddisfazioni.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Passiamo ora ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: Tempi di lotte ma anche di grandi vittorie, specialmente per chi, iniziando faticosamente qualche nuovo progetto lavorativo dopo l’estate, potrebbe aver avuto il desiderio di desistere. Toro: Giornate di recupero ostacolate però da una Venere opposta che porta a mettere in discussione diversi aspetti lavorativi e non. Potrebbe esserci un po’ di preoccupazione, nonché la necessità di discutere alcune questioni che non convincono. Gemelli: Un fine settimana importante inizia ad annunciarsi. Il periodo sembra essere molto positivo sul piano amoroso, in cui l’insaziabile curiosità di questo segno sembra ora soddisfatta. Grandi novità anche dal punto di vista lavorativo: favoriti i nuovi progetti. Cancro: Per il Cancro le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì possono rivelarsi fortunate piene di emozioni. Le grandi fatiche che questo segno ha dovuto affrontare ultimamente per mantenere la propria posizione lavorativa potrebbero essere compensate da una bella opportunità.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Giornate utili a recuperare un po’ di energie in vista di un mese molto utile per affermarsi all’interno della propria attività: sarà importante però riuscire a portare avanti i progetti con serenità, mettendo un po’ da parte il desiderio di primeggiare. Vergine: La grande dedizione che questo segno dedica al lavoro sembra favorire la riuscita dei progetti a cui si dedica, ma la sua tendenza ad organizzare e programmare potrebbe inficiare sulla serenità della vita sentimentale, provocando delusioni e allontanamenti. Bilancia: In amore si fa sentire la necessità di recuperare un po’ di intimità persa durante le ultime settimane. Scorpione: La presenza di Venere e Mercurio porta ad avere qualche buona intuizione in più, nonché un forte desiderio di cambiare stimolato anche da un Urano in opposizione e dalla contraddittoria tendenza di questo segno ad essere al contempo tradizionalista e rivoluzionario.



