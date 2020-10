Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2020/ Gemelli, Toro, Ariete, Cancro e…

Gemelli, Toro, Ariete, Cancro cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele per oggi, 9 ottobre. Partiamo con quattro segni. Gemelli: Queste ore per il segno sembrano preannunciarsi piuttosto faticose. Se sul piano lavorativo è possibile contare sull’arrivo di alcune grandi soddisfazioni che premieranno gli sforzi fatti, in amore la situazione appare leggermente più complessa e qualcuno potrebbe dover valutare con attenzione i risvolti di una relazione. Toro: La presenza di una Venere attiva sembra favorire i sentimenti in questi giorni. Durante questo fine settimana infatti tutti coloro che si sono trovati a vivere momenti di difficoltà con il proprio partner riusciranno a guardare ai sentimenti con maggiore ottimismo.

Ariete: Le tensione accumulata dagli ultimi tempi potrebbe presto portare qualcuno ad esprimere senza mezzi termini il proprio disappunto riguardo ad alcune situazioni, portandolo anche a mettere in discussione alcuni rapporti che si credevano stabili. Ora più che mai è necessario evitare scelte azzardate e cercare di recuperare un po’ di serenità. Cancro: A partire da gennaio sarà finalmente possibile sbloccare una situazione lavorativa ora costretta dalla presenza di Giove e Saturno opposti, ma già a partire da ora è possibile apprezzare una maggior leggerezza. Nonostante queste sembrino essere ore molto variabili dal punto di vista dell’umore, le scoperte emotive di questi giorni potrebbero aiutare a recuperare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Vergine, Bilancia, Leone

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni. Scorpione: L’ultimo periodo sembra aver portato interessanti novità, ma continua a farsi sentire la necessità di ottenere alcune importanti conferme. Sul piano sentimentale si potrà contare su una buona forza per quanto riguarda i rapporti familiari e non solo. Vergine: Queste giornate sembrano premiare le nuove iniziative e le sperimentazioni sotto diversi punti di vista: chi ha da poco deciso di intraprendere un nuovo percorso potrà contare su una situazione astrologica molto favorevole che aiuterà ad ottenere grandi risultati. Anche in amore le nuove conoscenze potrebbero trasformarsi velocemente in grandi passioni.

Bilancia: Nonostante il calo fisico di questi giorni e qualche piccola difficoltà, con il mese di Ottobre sarà possibile contare su un buon recupero sul piano sentimentale. Durante queste ore sarebbe bene cercare di prestare attenzione a non sfogare le tensioni sui rapporti familiari, o potrebbero nascere aspri contrasti in grado di complicare tutto. Leone: I problemi nati all’inizio di questo mese sembrano essere in via di risoluzione, ma continua ad esserci un po’ di agitazione dovuta ad alcune situazioni che sembrano essere sul punto di sbloccarsi. Dal punto di vista emotivo si può iniziare a fare qualche grande progetto, purché si presti attenzione a non sprecare energie in rapporti che non ne valgono la pena davvero.

Acquario, Sagittario, Pesci, Capricorno cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi quattro segni. Acquario: Questa settimana sembra aver portato molte discussioni e nervosismi da parte del segno, ma sarebbe bene non lasciarsi trascinare dal malumore e valutare con attenzione gli aspetti favorevoli dei progetti che si desidererebbe intraprendere. Sagittario: La grande tensione interiore di questa giornata merita di essere veicolata in senso positivo ed utilizzata per chiarire tutte quelle questioni rimaste in sospeso. L’aspetto sentimentale sembra essere incerto, e alcune emozioni potrebbero non essere destinate a durare. Attenzione a possibili polemiche con i segni dell’Ariete e del Leone.

Pesci: Il desiderio di ottenere di più da una relazione potrebbe causare un po’ di nervosismo durante questo fine settimana, ma l’energia positiva che caratterizza questo venerdì potrebbe regalare qualche buona emozione davvero. Capricorno: Nonostante la buona situazione astrologica che caratterizza queste giornate favorendo la riuscita di molti progetti, continua ad esserci qualche pensiero di troppo. In amore presto si potrà finalmente recuperare un po’ di complicità, ma durante la giornata di oggi si raccomanda di non strafare: lieve affaticamento fisico per il segno.



