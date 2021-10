Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Cancro al top, Leone e Vergine…

L’oroscopo Paolo Fox torna con le sue curiose ed interessanti previsioni anche oggi, sabato 9 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha rivelato cosa accadrà ai segni dello zodiaco in occasione della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latta e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa riservano gli astri ai nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Cancro e Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per oggi?

I nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per questo weekend, potranno ritrovare il sorriso. Questo sabato la luna sarà in posizione positiva. Ma non è tutto. Dal 20 ottobre, infatti, il cielo sarà ancora più ricco. Attenzione a non dare troppa importanza al passato, cercate di andare oltre all’insegna del confronto sopratutto in amore. Chi ha avuto impegni legati alla casa faccia particolare attenzione anche alle spese, potrebbe essere motivo di discussione all’interno della coppia.

Non possono dire lo stesso, purtroppo, coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox qualcosa vi disturba, una sensazione strana vi accompagna dalla sera di giovedì. Questo sabato sarà ancora leggermente enigmatico e conflittuale, a differenza di una domenica più serena. Attenzione alla forma e alla saluta, in particolare la digestione necessita di maggiore tranquillità e calma. Dalla prossima settimana andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per la Vergine

Alti e bassi, infine, per i nati sotto il segno della Vergine. È necessario, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per oggi, fare attenzione a ciò che potrebbe capitare. Datevi da fare e anticipate i vostri impegni. Da questa sera fino a domenica potrebbero nascere alcune discussioni o semplicemente potreste avvertire la stanchezza dovuta al tanto da fare che ha caratterizzato questa settimana. Con la giusta calma anche questo momento passerà con il minimo sforzo.

