Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021: le previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, sabato 9 ottobre. Le previsioni che vedremo in questo approfondimento riguardano i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. L’esperto di astrologia, nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele, ha rivelato cosa accadrà nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione...

Oroscopo Paolo Fox, cosa accadrà oggi a Capricorno e Acquario

Una giornata positiva ma con qualche preoccupazione di troppo, in base alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Capricorno. Sarà un sabato all’insegna della forza e dell’energia, nonostante alcuni conflitti interiori. Qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto per degli atteggiamenti non proprio in linea con il carattere, siete in debito di riconoscenza. Ritrovate il giusto equilibrio interiore, magari cercando la serenità mettendovi maggiormente a contatto con la natura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Cancro al top, Leone e Vergine...

Sarà un fine settimana altalenante anche per i nati sotto il segno dell’Acquario, con un sabato confusionario e una domenica invece positiva. Secondo l’oroscopo Paolo Fox è importante il ritorno nel segno di Venere in particolare per i cuori solitari. Quando potete dare qualcosa agli altri riuscite a trovare la giusta serenità interiore. Attenzione a qualche discussione in ambito lavorativo in seguito a delle collaborazioni o progetti in atto. In amore cercate di essere più chiari possibile.

Pesci, cosa ti riserva l’oroscopo di Paolo Fox?

Dovranno fare attenzione, in base alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci. Il dialogo sarà fondamentale nei prossimi giorni, non rimandate discussioni importanti. In particolare questa sera evitate di dormire poco, i prossimi giorni necessitano della giusta dose di energia. Il fine settimana potrebbe essere caratterizzato dal ritorno della malinconia, ma domenica cercate di dedicarvi alla serenità, tenete alla larga le preoccupazioni e le questioni che hanno messo a dura prova il vostro equilibrio. Lasciate che il tempo faccia il suo corso senza troppa impulsività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Toro giornata no, Ariete e Gemelli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA