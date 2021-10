Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa riservano le stelle ai nati sotto questi tre segni? A svelare le previsioni per oggi, sabato 9 ottobre, è il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia ha parlato nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto.

Bilancia e Scorpione, cosa riserva l’oroscopo Paolo Fox

Non sarà una giornata al top, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno della Bilancia. Il vostro essere determinati e combattivi potrebbe essere messo in discussione da alcuni conflitti. Il chiarimento è sempre l’arma migliore per uscirne vincenti, non date troppa importanza all’immagine che qualcuno ha di voi, anche se differisce dalla vostra. A breve, tuttavia, la situazione cambierà. Domenica, infatti, sarà una giornata piuttosto positiva, in particolare per gli affetti. Dedica tutto il tuo tempo alle persone che ami.

Può prepararsi ad una giornata decisamente positiva, invece, lo Scorpione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la luna in posizione favorevole supporterà infatti la vostra voglia di agire, nonostante qualche rallentamento. Se siete ancora pieni di dubbi con la giusta pazienza avrete tutti i chiarimenti necessari. Siete personalità audaci, ma spesso alternate difesa e attacco senza una reale ragione, fate attenzione. Con i giusti accorgimenti riuscirete a trascorrere ore al top.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Sagittario

Sabato 9 ottobre, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sarà la vigilia di un grande giorno per i nati sotto il segno del Sagittario. Domenica infatti sarà una giornata dove l’amore può tornare al centro delle vostre priorità. Una forte ondata di sentimenti integranti sembrano in arrivo, attenzione però a non cercare risposte nelle cose evidenti. Spesso gli affetti più sinceri possono riguardare anche rapporti di amicizia o persino incontri occasionali. Chi sta vivendo qualche incomprensione con il partner è bene che dia maggiore spazio al dialogo.

