Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Toro giornata no, Ariete e Gemelli…

Il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, sabato 9 ottobre 2021. L’esperto di astrologia ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa gli astri riservano ai primi tre segni dello zodiaco: Ariete, Toro e Gemelli.

Ariete e Toro, quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox oggi

Una giornata finalmente al top, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete. Sarà, in base alle previsioni, un sabato particolarmente interessante grazie alla luna e Venere in posizione favorevole. Anche domenica avvertirete una discreta forza, a supporto di alcune situazioni da risolvere che sono state motivo di stress. La precauzione, tuttavia, non è mai troppa. Cercate di non perdere calma e pazienza, non date troppa importanza agli altri e fate sempre ciò che reputate sia meglio per voi.

Non possono dire lo stesso, invece, i nati sotto il segno del Toro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il fine settimana non sarà infatti al top. In particolare oggi qualcuno potrebbe mettere in discussione la vostra opinione. Il rischio è quello di perdere la tranquillità per un senso di poca credibilità. Alcune discussioni anche in ambito lavorativo possono avervi destabilizzato e affaticato, cercate di supportare il momento con la giusta energia.

Oroscopo Paolo Fox: cosa accade ai Gemelli?

Alti e bassi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Con l’arrivo del weekend dovrete prestare attenzione alla giornata di domenica, che potrebbe essere un banco di prova per alcuni rapporti relazionali sia nel bene che nel male. Nel caso in cui notaste qualcosa che non va, dovrete necessariamente mettere in chiaro alcune cose. Non sarà, ad ogni modo, un momento particolarmente negativo, basterà agire con la dovuta prudenza.

