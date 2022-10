Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022/ La domenica di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Oroscopo Paolo Fox non si ferma neppure oggi, domenica 9 ottobre 2022, con le sue previsioni. Le ha approfondite nel corso del consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Dunque, l’astrologo ha fornito le sue indicazioni anche per coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Che giornata sarà dal punto di vista sentimentale? Non solo amore, ma anche salute e lavoro tra le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Dunque, non ci resta che scoprirle…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Ariete e Toro

Questo cielo è importante per gli Ariete, perché oggi abbiamo la Luna nel segno: più impeto, ma anche più stress, più voglia di fare, ma anche più cose da portare avanti. Se ti propongono di cambiare lavoro, progettare qualcosa di nuovo, mettiti in gioco, Giove è nel segno afferma l’oroscopo Paolo Fox! Se un’attività non rende, potreste addirittura metterla in liquidazione oppure ci sarà una scelta tra due opportunità. Questo cielo porta anche sentimenti molto intriganti.

Questo oroscopo Paolo Fox parla di novità per i Toro: la tua vita è in completa trasformazione da diverso tempo. Hai deciso di fare poco, in maniera tranquilla, e soprattutto di circondarti di persone solo positive. Quando qualcuno mette alla prova la tua pazienza, che come tutti sanno non è infinita, ci rimette! In questi giorni forse potrebbe essere un po’ più problematico il discorso danaro: se qualcuno mina la tua tranquillità od onestà, devi reagire.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Gemelli e Cancro

Questa Luna favorevole porta ai Gemelli emozioni serie e, se negli ultimi due giorni ci sono stati problemi di coppia, non solo abbiamo un buon oroscopo, ma ottime novità. Per esempio i giovani innamorati che vogliono accasarsi, fare un figlio, devono ricordare che Giove sarà molto bello fino a metà del prossimo anno. L’ambizione trionfa per l’oroscopo Paolo Fox, anche se costerà fatica e se costringerà a volte a trascurare l’amore, ma dal punto di vista lavorativo, darà molti frutti.

Giornata un po’ faticosa per il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, con molta probabilità questo è un momento in cui devi lottare anche contro qualche malalingua o persone che vorrebbero vederti sconfitto. Tu sconfitto non lo sarai mai, perché tutte le cose che fai, le fai con il cuore, quindi se gli altri non capiscono è un problema loro. Sappi però che sono delle giornate agitate in campo sentimentale e lavorativo, mentre dal 23 in poi di questo mese, tutto sembrerà più tranquillo. Conviene stringere i denti ed evitare qualche piccolo fastidio.











