Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022/ Leone Vergine Bilancia Scorpione: previsioni

Che domenica sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? A rispondere a questa domanda è l’oroscopo Paolo Fox con le previsioni di oggi, 9 ottobre 2022. Ne ha parlato nel quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele, approfondendo le questioni riguardanti l’amore, la salute e il lavoro per fornire gli opportuni consigli. Se siete nati sotto uno di questi segni, allora non dovete far altro che proseguire nella lettura per scoprire cosa potrebbe riservarvi la giornata odierna…

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022/ La domenica di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Oggi il Leone ha Luna e Venere a favore secondo l’oroscopo Paolo Fox. Non si può dire che in questi giorni tu sia lontano dai sentimenti e anzi, se c’è una persona che ti piace, fatti avanti! La situazione è molto utile anche per i cuori solitari, ai quali raccomando: azione e positività. Il Leone è il segno della luce e del calore e quando ama riesce a coinvolgere tutti. Non promettere cose che non puoi fare: lo dico soprattutto a coloro che magari prendono troppi lavori e poi non riescono a finirli. Non è il caso ora di mettersi qualcuno contro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 ottobre/ Acquario, Cancro, Vergine e Pesci

Voi Vergine state selezionando talmente tanto le persone attorno che correte il rischio di vivere ogni situazione con grande diffidenza. Riuscite a fare bene il vostro lavoro, però avete bisogno naturalmente di avere persone affidabili attorno e forse sono queste che mancano, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Alcune persone che lavorano grazie a dipendenti, collaboratori e così via hanno dovuto rinunciare a un incarico, perché non si sono trovati bene o magari, se adesso hanno un contratto in ballo, potrebbero pensare che non vorranno rinnovarlo. Dal punto di vista economico è necessario recuperare soldi, ma comunque, rispetto agli ultimi due giorni, va meglio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre / Gemelli, Leone, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Bilancia e Scorpione…

Bilancia, i sentimenti sono premiati anche per chi è rimasto solo da tempo o è separato: “si chiude una porta e si apre un portone”, ricorda l’oroscopo Paolo Fox. L’unica cosa che ti chiedo è di non buttare all’aria tutto, come spesso fai quando non sopporti più certe situazioni, perché reazioni irruente rischiano di creare danni irreparabili: sfodera la tua diplomazia. Piccoli o grandi problemi con un ex, nuove emozioni e nuovi incontri favoriti.

Periodo di revisione per i nati sotto il segno dello Scorpione: chi lavora come dipendente non è contento, perché vorrebbe fare di più o pensa che nell’ambito della propria attività non sia stimato, appagato e pagato al meglio. In amore, quelli che hanno vissuto una separazione vorrebbero accompagnarsi ad una persona seria, segnala l’oroscopo Paolo Fox. Ricordo, perché le stelle lo permettono, che alla fine del mese avremo Venere nel segno, quindi se c’è stata irritazione nei confronti di alcune persone o diffidenza nei confronti dell’amore, tornerà il sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA