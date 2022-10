Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022/ Sagittario Capricorno Acquario Pesci: stelle…

Riecco l’oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni. Quali sono quelle di oggi, domenica 9 ottobre 2022, per chi è nato sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? L’astrologo si è soffermato anche su questi segni nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, spaziando tra diversi temi, dall’amore alla salute, senza dimenticare il lavoro. Dunque, se siete curiosi di scoprire che giornata sarà quella odierna e cosa vi riserverà questa domenica, non vi resta che scoprirlo proseguendo nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox, la domenica di Sagittario e Capricorno

La parte centrale di questo mese è molto calda per i Sagittario: ci saranno delle certezze in arrivo e momenti di forte positività, quindi non tenerti lontano dalle persone che possono permetterti di dimenticare un settembre un po’ difficile, in cui c’è stata una piccola amarezza. Si recupera, secondo l’oroscopo Paolo Fox, però bisogna dimenticare qualcosa. Questo non è un periodo complicato, resta sempre un periodo importante, però visto che settembre ha portato dei dubbi, attenzione a non frequentare più persone che non sono valide. Recupero per le coppie di lunga data e progetti anche per il prossimo anno.

Un po’ di relax ci vuole per i Capricorno! Oggi la Luna è contraria e chissà quanti, visto che stanno lavorando tanto e hanno tanti problemi, penseranno persino di spegnere il cellulare o comunque di mettersi in un angolo e in silenzio, che per il Capricorno conta, perché è proprio nei momenti in cui rimaniamo soli con noi stessi che possiamo capire quali sono i nostri limiti e le nostre potenzialità. Bisogna cambiare, consiglia l’oroscopo Paolo Fox, ma nell’ambito del lavoro, da qui a primavera, potresti non avere gli stessi collaboratori intorno. È in atto una fase di grande evoluzione e forse vuoi fare qualcosa di più: se hai un incarico, vuoi un incarico migliore, se hai delle responsabilità, in questo momento pesano. I sentimenti pagano pegno, perché quando si torna a casa stralunati è difficile stare sereni.

Oroscopo Paolo Fox, quale futuro per Acquario e Pesci

La tenuta delle amicizie è importante anche perché l’Acquario investe proprio nei rapporti di amicizia, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Se togli le conoscenze e le amicizie a questo segno, sta male! Perché, pur elaborando le proprie idee da solo, poi ha bisogno di confrontarsi. Il successo è assicurato, ma dovrai aspettare un pochino prima di fare una proposta. Per esempio, in amore, se c’è una persona che ti interessa, avvicinala, perché oggi è possibile, ma aspetta anche le reazioni. Ottime le stelle del periodo che permettono comunque di fare progetti per il futuro: si può sbloccare anche un lavoro o una questione legata alla casa.

L’astrologo nell’oroscopo Paolo Fox ha spiegato che ci sono state delle delusioni per i Pesci: i programmi nati nelle ultime settimane non sono andati come previsto, ma comunque entro la fine dell’anno ci sarà un bel recupero. Attenzione ai malintesi e alle malelingue, perché se c’è qualcuno che vuole farti apparire in una luce diversa dalla tua, ce la metterà tutta per metterti in imbarazzo. Con un cielo così strano, devi selezionare molto le conoscenze. Comunque, se devi fare delle richieste, chiedere di più, in termini di acquisizioni, affari, accordi e compravendite, direi di puntare sulle giornate dopo il 23. Fase di interregno.











