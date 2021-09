Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021/ La giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci. vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 2 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, focus su Capricorno e Acquario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno va considerato che siete completamente presi da pensieri e ansie che vi tormentano da troppo tempo. Questa riflessione continua porterà però risolviti positivi, in particolare a partire da venerdì per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Ci sarà una riconferma, anche per il Capricorno Venere da venerdì porterà energie, chi deve vendere, acquistare o completare un affare entro due mesi riuscirà ad ottenere molto di più.

Per quanto concerne l’Acquario, il momento è propizio per risolvere vecchie ruggini. La troppa generosità che hai dimostrato nell’ultimo periodo non troverà i giusti apprezzamenti, è stato bello per te ma non ricambiato. L’Acquario spesso si trova a dare molto agli amici e a persone che poi scompaiono dalla sua vita. Saturno nel segno invita a sprecarti un po’ meno. Cerca di concentrare le energie su te stesso, sopratutto in ambito lavorativo. Occhio alle spese esagerate e agli acquisti futili (un appagamento che gli Acquario cercano spesso), un po’ di fastidi per lo stomaco delicato. In amore se c’è qualcosa che non va si può iniziare a discutere da venerdì.

La giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: potrebbe arrivare un’occasione unica per ritrovare un po’ di spensieratezza. Chi fra luglio e agosto ha perso importanti certezze e un certo equilibrio interiore a causa di troppe responsabilità o a causa di un grave scontro in ambito sentimentale potrà riscoprire un po’ di felicità. Chi ha vissuto una separazione ed è stato in crisi ma anche chi ha preso impegni per il futuro può sentirsi un po’ frastornato Chi invece ha vari progetti in ballo potrebbe vivere momenti di incertezza. Con il weekend avrai tutto il tempo e le energie per fare ordine nella tua vita.

