Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021/ Le stelle per Cancro, Leone e Vergine

Per questo giovedì 9 settembre 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Per il Cancro secondo l‘Oroscopo Paolo Fox chi trascina da Agosto qualche incomprensione in ambito amoroso potrebbe sentirsi particolarmente infastidito. Anche le relazioni più stabili potrebbero essere messe in discussione. In questo periodo il perdono sarà fondamentale, in particolare a partire da venerdì, per avere più voglia di amari. Consiglio dal fine settimana a tutti i cuori solitari di rimettersi in gioco. I mesi a seguire porteranno ottime notizie dal punto di vista lavorativo.

Se sei del Leone secondo l‘Oroscopo Paolo Fox, è arrivato il momento di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Servirà un po’ di coraggio alle persone rimaste bloccate da questo Saturno. Il Leone spesso può lasciarsi sopraffare dall’orgoglio, sopratutto in ambito lavorativo. Piuttosto che tornare sui propri passi e chiedere scusa è capace anche di farsi del male da solo. Attenzione a non crearti dei problemi, forti gli influssi nel settore dei sentimenti ma proprio per questo motivo c’è voglia di chiarire quello che non funziona. Il fine settimana potrebbe risultare particolarmente pesante.

Cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox per la Vergine?

La rassegna dei segni dell’Oroscopo Paolo Fox arriva alla Vergine: sentirai una discreta forza ed energia grazie alle stelle in tuo favore. Se stai pensando di portare avanti qualche nuovo progetto o accordo sarebbe meglio iniziare a darsi da fare per riuscire a completare tutto entro l’inizio dell’anno. Tornerà quel senso di fascino che mancava da un po’, bisognerà sfruttarlo a proprio vantaggio a partire dal prossimo weekend, quando gli incontri risulteranno facilitati per questo segno.

