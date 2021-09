Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ecco le previsioni per i primi tre segni zodiacali secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 9 settembre 2021.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su Ariete e Toro

Se sei nato sotto il segno dell’Ariete, percepirai ancora la negatività dovuta ad una Luna non proprio in posizione favorevole. In questo periodo senti una certa frenesia che viene ostacolata da piccoli problemi che ti rallentano, non lasciarti sopraffare dall’inerzia anche perché l’Ariete detesta non riuscire a fare quello che ha in mente. Chi ha voglia di investire potrà sfruttare le energie positive in arrivo con il prossimo anno, grazie a un Giove molto importante si potrà puntare su un nuovo progetto o anche a liberarsi da un peso. Cielo intrigante anche per chi è alla ricerca di nuove emozioni.

Toro: per i nati sotto questo segno ci saranno alcune incomprensioni da risolvere, sia in ambito familiare che lavorativo. In amore potreste dover ricorrere a dei rimproveri per il vostro partner, attenzione a non lasciare che la tensione accumulata nei giorni precedenti prenda il sopravvento. Già da tempo sei sottoposto a molte tensioni, le emozioni del periodo sono comunque interessanti. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox ci sarà da prestare particolare attenzione verso le relazioni in crisi a partire dal fine settimana.

L’oroscopo Paolo Fox: tutto sui Gemelli

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: la presenza favorevole di Luna, Giove, Saturno, Mercurio e della luna ti faranno sentire pieno di energie e voglioso di curiosare in giro. La malinconia che per i Gemelli risulta sempre pesante sarà finalmente superata dalla curiosità che caratterizzerà questo periodo, quando finalmente senti che vuoi conoscere gente e studiare nuove strategie per il lavoro sarà un segnale positivo per i Gemelli che vogliono sempre essere ottimisti e divertirsi. Potrebbe essere il momento giusto per cimentarsi in qualche nuovo progetto.

