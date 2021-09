Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

E’ l’ora di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 2 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: il transito favorevole della Luna avrà effetti positivi su più ambiti della quotidianità, per l’amore e le amicizie. Pensando a come sei stato giù di corda a Marzo e Aprile, con forti dubbi per le tue attività, questo periodo può essere quello della riscossa. Chi è riuscito a far rispettare le proprie idee riuscirà a mettere ordine nelle relazioni, in particolare all’interno della vita amorosa.

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa dello Scorpione: sarà positivo l’arrivo di Venere in posizione favorevole per il weekend, indicativo di un cielo importante per chi vuole certezze. Se stai pensando di chiudere una relazione ormai spenta attenzione a non farti prendere troppo dai ricordi del passato, non lambiccarti il cervello pensando di prenderti delle soddisfazioni con persone che non meritano di vedersi dedicato troppo tempo. Polemizzare troppo potrebbe risultare controproducente, cerca di sfruttare la positività in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, dovrai avere le idee chiare in particolare per domenica che potrebbe rivelarsi un giorno chiave, ci sono delle stelle che premiano soprattutto i sentimenti. In ambito lavorativo un po’ di sconforto potrebbe distogliere l’attenzione da obiettivi concreti, ci sono state delle complicazioni e dei ritardi, chi ha un commercio o un’attività ha pensato di dare via tutto e sta cercando proprio in questi giorni di trovare nuove strategie. Gli stimoli arriveranno però in ambito sentimentale, con ottime nuove possibilità, ora più che mai è necessario vivere emozioni positive per dimenticare tutto quello che non va.

