Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 settembre 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

È arrivato anche oggi, venerdì 9 settembre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per queste ultime battute della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti del Capricorno

Caro Capricorno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox più lavori, più ti impegni, più fai esperienza e più sai di valere, però a un certo punto della tua vita devi anche riscuotere. Mi sembra che, nel corso degli ultimi anni, tu abbia impiegato il tuo tempo per avere finalmente un premio che adesso arriva a metà, perché abbiamo Giove contro e significa che ci sono ancora questioni da risolvere, di famiglia o di soldi, e che poi attorno a te ci sono delle persone di cui non ti fidi totalmente. Contatti importanti con Scorpione e Pesci: questi sono segni che spesso ricorrono nella tua vita. Non cedere adesso e ricorda che ancora sei molto forte e l’unico neo è proprio rappresentato dalla questione lavorativa. Le relazioni d’amore, con Venere favorevole, possono decollare.

Acquario e Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox tra amore e lavoro

L’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è il segno del futuro e sarebbe sbagliato chiedergli di vivere nel passato. Se l’Acquario ha a che fare con il passato, con il “vintage”, la prima cosa che fa è rivoluzionare tutto. Chissà a quanti Acquario sarà capitato, e capiterà nei prossimi giorni, di avere a che fare con un lavoro fatto da altri e che va rinnovato. Ci vorrà un minimo di consapevolezza nel fare delle cose in più e un ambiente favorevole: questo è il vero problema. Le persone di 50 o 60 anni del segno sembrano tornate ventenni, per lo spirito nel fare le cose.

Per i Pesci fatto che la Luna sia nel segno è importante perché questo sviluppa una bella dose di istintività e proprio l’istinto è una cosa che ti caratterizza: più per gli altri che per te stesso e spesso ti ritrovi a dare buoni consigli agli altri, poi quando c’è da fare una scelta personale vai in confusione. Guardando le stelle del 2023, perché sto scrivendo le previsioni per il prossimo anno, devo dire che non avremo pianeti contro o quasi: la sensazione di non farcela e la problematica esistenziale vissuta fino ad oggi saranno superate. Se sei stato male per amore o se ci sono stati problemi personali, bisogna andare oltre. La sensazione di oggi è quella di farcela e hai una capacità di azione maggiore.