Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 settembre 2022/ Leone al top, dubbi per Cancro e Vergine

La settimana sta per volgere al termine e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 8 settembre 2022, in vista del fine settimana. L’esperto di astrologia come di consueto ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 settembre 2022/ Toro momento no, Gemelli e Ariete...

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per il Cancro

Per il Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è una ripresa lenta all’orizzonte. La Luna opposta non c’è più e già questo è un elemento di forza. Diciamo che questa settimana ha confermato alcune cose che già sapevi ovvero che stai vivendo un periodo di transizione, che bisogna rimettersi in gioco, che in qualche caso bisogna partire da zero. Le storie che sono nate ora possono continuare e quelle di vecchia data avrebbero bisogno di un po’ di tranquillità. Ricordo che il Cancro, rappresentato in astrologia dal granchio, è pronto a chiudersi nel suo guscio, quando qualcosa non va. I Cancro che in questo momento si sentono offesi spariranno per un po’ e cercheranno di dileguarsi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il giovedì

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Leone e Vergine

Caro Leone, per te buone notizie. Un cielo interessante in vista di domenica e questo Giove dice che piaci e puoi piacere: Marte e Giove sono uniti insieme e Mercurio è ottimo! Le incontri, le relazioni, le amicizie: tutto in questo periodo può riprendere quota ed è importante, per il Leone, anche migliorare le sue prestazioni e, nel caso ci sia qualche disputa, sentirsi vincente. Le lotte esprimono al meglio ciò che desideri: quando conquisti una cosa sei più felice.

Per la Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi e domani un po’ di calma. La Vergine è perfezionista, ma in questo momento si rischia di perdere un sacco di tempo per i dettagli, mentre bisogna “andare al sodo”, ovvero sviluppare le cose in cui si crede di più. Molto importante prendersi un po’ di tempo per capire quali siano le azioni migliori da fare e penso che tanti, in questo periodo, avranno la netta sensazione di poter fare ancora di più. Cosa non mi piace in questa giornata? La Luna opposta: non è un blocco, ma una pausa di riflessione.

Oroscopo domani 9 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA