Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 settembre 2022/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

È arrivato il tempo di dare il benvenuto al weekend: non può che tornare puntuale, anche oggi, venerdì 9 settembre, dunque, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti della Bilancia

Per la Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è del tempo perduto per un problema personale, fisico o semplicemente per una condizione di disagio. In questo momento però puoi sentirti davvero fiero di te. Tutti coloro che a maggio e a giugno hanno pensato di non farcela con i soldi, con il lavoro o a superare un momento difficile, adesso non solo sono più contenti, ma potrebbero anche regalarsi un applauso: hai dimostrato di essere grande nelle tue scelte, anche se ogni tanto chiedi troppi consigli in giro e puoi apparire, agli occhi degli altri, una persona insicura. Alla fine sai di poter contare su te stesso e su delle buone idee. Trasformazioni possibili: amore che ritorna.

Scorpione e Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox

Luna buona per lo Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox! Tu sai essere esigente in amore e di solito cerchi di svicolare le fregature. Dopo una delusione c’è chi dimentica e chi no e lo Scorpione non dimentica. Ve bene, però non perdere tempo a rincorrere chi non merita nemmeno la tua presenza e i tuoi consigli! Comunque, rispetto a giovedì ti trovo più forte e sereno: pronto all’azione. Qualche scontro con capi e colleghi: prudenza.

Per il Sagittario giornata da prendere con le pinze. Dobbiamo dividere i due ambiti: amore e lavoro. Per quest’ultimo, grandi opportunità o comunque conferme, anche se non sei così contento di quello che fai perché vuoi sempre andare avanti, ma è difficile che ci sia uno stop. In amore invece qualche dubbio: l’unica cosa che non bisogna fare adesso è commettere errori. Per esempio, chi ha una storia da tanto tempo potrebbe desiderare una trasgressione e non va bene! E chi vuole vivere una nuova relazione forse è un po’ disarmato: dalla lontananza, da una distanza o perplessità che resta nel cuore.

