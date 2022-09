Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 settembre 2022/ Toro momento no, Gemelli e Ariete…

Il weekend sta per iniziare e qual è il migliore modo per accoglierlo se non con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 9 settembre? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della trasmissione dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete perse, in questo approfondimento andremo a leggere le sorti dei nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per l’Ariete

Caro Ariete. Questa giornata di venerdì, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nasce con una Luna buona e direi che questo è un fine settimana che riporta in auge la voglia di fare. Certo le decisioni drastiche adesso dovrai prenderle, per tagliare il superfluo. Nonostante questo bel quadro generale che comunque c’è, abbiamo una ventata di insoddisfazione portata dall’opposizione di Mercurio che solitamente rappresenta qualche questione di soldi da pianificare. Pensa ai sentimenti, a questo Marte positivo e a Giove che ti aiuta! Certamente, anche se ci sono dei problemi, si ritornerà a stare meglio.

Toro e Gemelli, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox

Per il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono giornate un po’ pesanti perché piene di critiche: qualunque cosa tu faccia non va bene a qualcuno. E allora attenzione, perché se, soprattutto in amore, ci sono state troppe trasformazioni, se in questo periodo non senti certezza nelle tue azioni, non è il caso di agire d’istinto e un po’ di razionalità servirebbe. Con Sole e Venere favorevoli, ci sarà una risposta a metà mese che riguarderà il lavoro o altro. Potresti anche, in questo periodo, dileguarti da situazioni che non ti piacciono più o che non ti rendono e questo vale per tutti gli ambiti della tua vita.

Anche per i Gemelli oggi è meglio essere cauti nelle relazioni ed evitare tensioni, perché c’è una Venere un po’ strana. Non è che che tutti i Gemelli adesso litigheranno, però nelle relazioni private c’è una sorta di sbandamento o amarezza, in qualche caso. Sarebbe meglio aspettare la giornata di domenica, prima di sollevare polveroni. Pazienza con Vergine e Sagittario.











