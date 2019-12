Oroscopo Paolo Fox/ Oggi di giovedì 5 dicembre: Cancro, Scorpione, Bilancia, Gemelli

Oroscopo di oggi 5 dicembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è interessante anche per la giornata di oggi, giovedì 5 dicembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto. L’Ariete non sta vivendo un periodo molto semplice anche se ci sarebbe bisogno di aiuto. Il Toro vivrà un giovedì di grande motivazione per portare avanti un progetto interessante. I Gemelli sono in un momento interessante, dopo aver lasciato alle spalle un Giove opposto. Dal 2 dicembre le cose sono andate molto meglio con la fine di questa pesante opposizione di Giove. Il Cancro si deve guardare dall’opposizione pesante di Giove e Saturno che potrebbero regalare alcuni istanti negativi. Si deve dunque agire di conseguenza e cercare di limitare i danni, in attesa di giorni che potrebbero essere migliori. Il Leone sta vivendo un momento di grande crescita in questo periodo e presto potrebbe vivere delle situazioni davvero molto interessanti. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane e se si coglieranno le occasioni. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 1-6 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora scendiamo in campo per l’analisi nel dettaglio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questo periodo non ha tutto semplice, anche il segno avrebbe bisogno di un aiuto. Il rischio è di volere delle certezze che non sono tali. Il Toro ha un giovedì in cui è motivato a portare avanti un progetto, è proprio per questo che si può pretendere molto. I Gemelli hanno un giovedì particolare, dal 2 tanti si sentono più positivi. Ma superata la fase no il giovedì è stancante. Ci sono sospesi legati al passato. In amore si consolida una situazione nata da poco. Il Cancro ha Giove e Saturno in opposizione, se si è iniziata un’attività del tutto nuova o ci si vuole staccare da qualcosa i risultati di questi giorni non sono entusiasmanti. Ci si mette nei panni di chi ha molte responsabilità, sopportare tutto questo carico non è facile. C’è una persona al fianco?

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone nelle prossime quattro giornate ha fortuna e successo. Forse ci sono piccoli rimpianti se si sono lasciati lavori o incarichi. La Vergine ha un giovedì con Luna opposta, qualche piccolo fastidio di salute, dietro un’apparenza di grande logica e razionalità si nasconde un cuore d’oro. Si devono rimandare obiettivi importanti. Questa giornata mette troppo sale nel rapporto di coppia. La Bilancia con Venere annoiata e dissonante forse non ha tempo per amare. Di recente c’è stata una persona che ha fatto arrabbiare o si lavora per un datore di lavoro che non capisce le proprie necessità. In amore molti momenti eccitanti sono alle porte. Lo Scorpione ha tante capacità in più, in primis la creatività, poi la forza non manca ed entro la fine del mese si possono risolvere vari sospesi.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha voglia di festeggiare il compleanno ma in maniera dinamica e attiva. Non si parla solo di nati oggi. C’è bisogno di un effetto shock nella vita, la serata è molto particolare. Il Capricorno non può chiedere quello che vuole ma si entra in un anno in cui tutto quello che è inutile sarà abbandonato. L’Acquario deve decidere cosa desidera dagli altri e da se stesso. La prima cosa che si deve fare è essere in pace con sé stessi. Tanti si sono arrabbiati perché hanno ricevuto una bolletta ingiusta o hanno avuto un contenzioso. Si preferisce non pensare alle finanze. In amore non si deve credere alle illusioni, spesso non esistono, solo solo rifugi. Una mediazione può essere utile. Per i Pesci tutto quello che viene firmato in questi giorni può essere utile.



