Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 10 maggio 2020/ Previsioni Vergine, Capricorno, Leone, Sagittario e…

Paolo Fox, che cosa prevede l’oroscopo di oggi Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario sono i segni di Fuoco oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Domenica 10 maggio che per l’Ariete parte con la marcia sbagliata: ognuno ha anche il suo oroscopo ma tanti si scontrano con la burocrazia e con problemi di lavoro. C’è anche un problema legale e ci si deve difendere da un’accusa. L’Ariete a volte va troppo di corsa e si sente troppo sicuro. Molti errori sono un po’ legati alla fretta di raggiungere un risultato. Vi è stato spiegato che questo anno sarebbe stato altalenante, tutto quello che avete rinviato e che avete visto in modo un po’ difficile in passato potrebbe in ogni caso riprendere quota.

Secondo l’oroscopo che Paolo Fox il Leone è arrabbiato e agitato, non tanto per quello che riuscite a fare bensì perché vi sentite messi da parte. Se qualcuno comincia a mettere in discussione quello che fate ci sono problemi. Attenti in amore. Ultimo segno di Fuoco, il Sagittario non ha tanta voglia di discutere e questi giorni se siete messi così alle strette fuggite. In questo momento bisogna avere i piedi per terra, specialmente per questioni economiche. Nelle coppie c’è un po’ di disagio.

Oroscopo di oggi per Toro, Vergine e Capricorno

Focus sui segni di Terra nelle previsioni dell’oroscopo che Paolo Fox sforna puntualmente su Radio Latte e Miele anche in questa domenica 10 maggio. Il Toro sente di poter dire come la pensa; non si esclude che ci sia un bel progetto per agosto. La cosa necessaria ora è un rendiconto di tutto quello che avete fatto e vissuto nel corso degli ultimi tempi, si cercano anche soluzioni perché questo momento vede i nati sotto questo segno molto stanchi, nervosi e diffidenti. La Vergine ha un anno importantissimo ed a volte però bisogna toccare il fondo prima di risalire. C’è bisogno di uno scossone ed, in generale, si riparte sempre nella vita anche se si vivono tensioni. La seconda parte di maggio resta importante però dovete contrastare i problemi.

Chiusura dell’oroscopo che Paolo Fox dedicata al Capricorno: nei momenti più difficili riesce a farsi valere, i primi sei mesi ora vi possono cambiare la vita e darvi qualcosa in più. Da questa situazione uscirete rafforzati. In qualche caso ci sarà un miglioramento: si pensa a quelli di voi che erano soli e ora hanno una persona accanto o iniziano a programmare un futuro diverso. Saturno e Giove nel vostro segno a inizio anno significano isolamento.



