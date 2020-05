Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 17 maggio 2020/ Vergine, Sagittario, Leone e…

Pubblicità

Toro, Vergine e Capricorno: scopriamo l’oroscopo di oggi

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele in questa domenica 17 maggio 2020. Iniziamo la carrellata dal secondo segno dello zodiaco: il Toro vorrebbe più tranquillità economica e vorrebbe più creatività e lusso. Alla fine anche se siete creativi e terreni sapete che non si può vivere di pane, amore e fantasia. Ci vuole concretezza. Si pensa che abbiate superato a pieno i momenti di stallo. Capitolo Vergine, tra i segni che si trovano in un’ottima posizione in questo 2020. Rispetto alla vostra crisi siete tra i primi a recuperare. Questo vissuto è un periodo di crisi che rivoluziona tutto. C’è chi con un’idea vincente cavalca bene l’onda. Attenti al fisico. Chiusura per il Capricorno che in questa giornata ottiene qualche sicurezza in più, chiaro che non tutti avranno così tanto successo ma involontariamente potreste far preoccupare qualcuno.

Oroscopo di Paolo Fox per Leone, Ariete e Sagittario

Tornano anche oggi, domenica 17 maggio 2020, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Partiamo dai segni di Fuoco: L’Ariete festeggia una domenica con la Luna che aiuta con l’energia. Vi mettete sempre in testa di portare avanti dei progetti e non vi fermate mai neppure se l’evidenza dei fatti non è positiva. Restate male se le cose non funzionano visto che spesso siete troppo ottimisti e pensate che con la vostra forza ed energia si possa rimediare a tutto ma non sempre è così. A volte parlate troppo e tutte le parole possono essere usate contro di voi. Alcuni cambiamenti in famiglia hanno portato a rivedere questioni di lasciti. Siete forti per sentimenti e relazioni. Siete nati Leone? Un segno che reagisce sempre: si parla di malumore, tensioni con poco adattamento alla realtà. Capacità di reagire significa fare spallucce. Ci si innamora anche della mente di una persona e voi siete su un piedistallo. Il Sagittario è in un blocco esistenziale, oltre a recuperare un ritardo dovete poi trovare fiducia. Si spera che le regole si allentino. L’amore ha pagato pegno. Con la vicinanza stretta avete conosciuto meglio una persona



