Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 19 aprile 2020/ Vergine, Capricorno, Toro, Bilancia e…

Oroscopo di oggi per Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni di Paolo Fox

Focus sui segni di Terra nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. In questa domenica 19 aprile il Toro ha bisogno di certezza, negli ultimi giorni ci sono state tante tensioni e vi siete anche arrabbiati con una persona poco coerente. Le previsioni saranno confermate, ogni tipo di rivendicazione va tenuta quanto possibile sotto controllo. Entro luglio offerte, ci sono ritardi e rallentamenti. Attenzione alla casa. Si deve pensare se pagare affitti o trasferirsi.

Proseguendo con l’oroscopo di Paolo Fox, la Vergine si deve riposare dopo una settimana pesante. Il periodo è davvero complesso ma ricordate che, nei momenti in cui viviamo difficoltà, testiamo il nostro amore e le amicizie. Potete contare sulle persone giuste. Chiusura per il Capricorno, che sta progettando ed elaborando grandi strategie. Periodo importante per chi vuole fare qualche progetto per il futuro, c’è il cielo di forza e siete ottimisti perché siete forti. Se si va a leggere il mese di maggio si sa che è un mese di interesse e ora per voi è possibile che in queste giornate possano nascere buone idee. Chi vive un fermo recupera.

Gemelli, Bilancia e Acquario che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i segni d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Su Radio Latte e Miele l’astrologo vede per i Gemelli una domenica 19 aprile 2020 in cui stare attenti perché Venere promette grandi interessi. Dentro di voi qualcosa non va: i sentimenti in aprile possono risvegliarsi all’improvviso, diventano importanti e nelle questioni di lavoro le cose cambiano. Ora il cuore pesa molto di più. C’è chi vorrà cambiare la sua squadra e una nuova collaborazione potrebbe iniziare. Per voi è un periodo di recupero lento nel suo divenire. Uscite da un 2018 molto complicato.

L’oroscopo di Paolo Fox cosa prevede per i nati Bilancia? Giornata tranquilla, le emozioni sono poche questa domenica, ma ora è positivo che siete disposti a confermare i vostri sentimenti. Le coppie che, per tantissimo tempo, hanno rimandato un evento potrebbero metterlo in pratica. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario, che può vivere emozioni molto particolari ed è difficile in questo momento fare buon viso a cattivo gioco. Qualcosa sta per cambiare e i progetti potranno essere affrontati. Siete stanchi e vi serve aiuto.



