Oroscopo Paolo Fox/ Oggi domenica 22 Dicembre: Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno e…

OROSCOPO DI OGGI 22: LE PREVISIONI DI PAOLO FOX PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

Segni di Fuoco al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Per l’Ariete è un periodo di recupero ed entro l’inizio dell’anno si risolvono molte cose. Questo è il momento di stringere i denti, di far buon viso a cattivo gioco se c’è qualcosa che non vi piace: al contrario potreste risultare antipatici. Venere è tornata più intrigante rispetto agli inizi del mese e promette qualcosa in amore. Il Leone: l’astrologo ha parlato un po’ pesante anche perché non tutte le risposte sono arrivate. Non spaventatevi, ma per riacquistare una certa sicurezza ci vorrà del tempo. Occhio a piccole inimicizie e contrasti: non c’è la pazienza giusta. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: giornata tranquilla. Cielo importante per farvi valere: poi dipende molto dal tipo di lavoro che fate. Se avete un’attività in proprio sarà più facile guadagnare qualcosa. L’eros si può risvegliare, ma situazioni al di fuori di un legame già esistente devono essere tenute a bada. (agg. di Dario D’Angelo)

PAOLO FOX, PREVISIONI DELL’OROSCOPO DI OGGI PER TORO, VERGINE, CAPRICORNO

Tra i segni di Terra oggetto dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 22 dicembre 2019 non si può fare a meno di partire dal segno del Toro. Questo segno da ieri è un po’ agitato, fuori controllo. La verità è che in questo periodo ha fatto tanto e adesso vuole riposare, è un po’ pigro. Menomale, dice l’esperto delle stelle, anche perché ora sta arrivando il Natale ed è giusto lasciarsi andare all’aria serena, casalinga e familiare della festa più “calda” del calendario. Consiglio: evitare strapazzi con Leone e Scorpione. Il segno della Vergine ha la Luna favorevole, Giove favorevole e Saturno favorevole. Situazione eccellente per i viaggi, se intendete muovervi. Nell’ultima puntata de I Fatti Vostri un errore tecnico ha indicato un 4 pagella: era in realtà un 8 che è di buon auspicio. I nati nel segno hanno più fortuna. Il Capricorno, concluse le ostilità planetarie, ha il desiderio di rimettersi in gioco. Voi siete programmati, sapete bene cosa fare e quando farlo. E non è escluso anche che vi siate dati un ultimatum per raggiungere uno scopo. Notte particolare per i Capricorno soli ma anche per chi vuole recuperare un amore. (agg. di Dario D’Angelo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA