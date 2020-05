Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 24 Maggio 2020/ Toro, Bilancia, Acquario e…

Pubblicità

Toro, Vergine e Capricorno cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox?

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 24 maggio, su Radio Latte e Miele. Secondo l’astrologo con l’arrivo dell’estate sembra avvicinarsi per i nati Toro anche la possibilità di fare qualche nuovo interessante progetto, utile anche ad appagare un bisogno di certezze che si fa sentire già da un po’. Qualche piccolo problema finanziario potrà essere affrontato efficacemente nel corso delle prossime settimane, mentre si potrà godere di buone emozioni dal punto di vista sentimentale.

Capitolo Vergine: numerosi impegni di questa settimana sembrano farsi sentire particolarmente. Buone possibilità per l’amore, che sembra poter tornare protagonista nonostante questo periodo possa aver incrinato ulteriormente quelle relazioni che non sembravano avere un’ottima sintonia.

Chiusura per il Capricorno: a situazione astrologica attuale sembra offrire buoni risultati, ma non è detto che questo successo si leghi in maniera diretta alla soddisfazione personale. Nonostante i buoni risultati qualcuno potrebbe desiderare importanti cambiamenti.

Acquario, Bilancia e Gemelli che giornata sarà secondo l’oroscopo?

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli in questa domenica 24 maggio 2020 godono di un ottimo assetto astrologico che regala la voglia di mettersi in gioco giusta per riuscire a far ripartire un progetto che potrebbe aver subito qualche rallentamento dovuto al periodo. Nonostante qualche piccola difficoltà dal punto di vista fisico, presto sarà possibile ottenere grandi risultati.

E la Bilancia? La presenza di molti pianeti in assetto favorevole indica la possibilità di vivere le situazioni con più serenità. Il lavoro potrebbe risultare un po’ problematico, anche a causa di un transito di Mercurio che sembra indicare la chiusura non troppo positiva di una situazione. A partire da Agosto sarà possibile godere di qualche opportunità in più. Buone soddisfazioni per quanto riguarda l’amore.

Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: momento buono per rilassarsi senza tralasciare i progetti per il futuro. La presenza di Saturno nel segno accentua questo desiderio di cambiamento e limita il desiderio di trasgressione. Ottimo cielo per gli incontri.



