Oroscopo Paolo Fox, oggi domenica 26 Aprile 2020/ Gemelli, Bilancia e Acquario

Pubblicità

Oroscopo di Toro, Capricorno e Vergine: le previsioni di oggi 26 dicembre 2020

Segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Il Toro in questa domenica 26 aprile con il Sole nel segno è più forte. Rimane Saturno dissonante ma oramai si è spiegato più volte: pianeta che crea cambiamenti importanti. Dovete però capire l’età, poi chi ha 50 anni potrebbe ora iniziare a non ritenere soddisfacente la vita che sta facendo. I giovani si sentono portati verso nuove occasioni nonostante siate stanziali. Nella seconda parte dell’anno potrete poi pensare di spostare i vostri interessi altrove. Nel lavoro ci sono ritardi. Saturno dissonante ma Giove buono. La Vergine oggi è frastornata, sensazione di disagio c’è ma perché vi date tanto da fare. Si pensa che abbiate una soluzione in tasca ma certo questa per voi è una domenica in sordina, forse perché dovete recuperare e riposare. Per i segni “terrestri” chiusura riservata al Capricorno: con Giove in transito, entro maggio notizia importante. Siete messi al centro dell’attenzione, se avete un’attività autonoma si spera che possiate in ogni caso contare su un rilancio, bello il cielo per i sentimenti anche se ora però vi interessano meno perché siete concentrati.

Pubblicità

Gemelli, Bilancia e Acquario: cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox torna sulle frequenze di Radio Latte e Miele anche in questa domenica 26 aprile 2020 con le previsioni dell’oroscopo. Parliamo approfonditamente dei segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Il terzo segno dello zodiaco per quanto riguarda lo stato d’animo deve stare attento alle piccole complicazioni. Nelle coppie di vecchia data c’è recriminazione reciproca: non dovevate fare determinate cose, rinfacciate e discutete per motivi banali. Capitolo Bilancia: i nati nel segno riportano in auge i sentimenti; le coppie che volevano sposarsi oppure convivere possono iniziare a pensarci tra agosto e settembre. Venere favorevole porta la capacità e la possibilità di fare incontri: anche su internet. Nel lavoro fase strana perché c’è stata grande stanchezza e disagio. L’Acquario più sereno ma nervoso per il lavoro, dovete risolvere fastidi fisici per poi mettervi d’accordo. Marte nel segno dice che siete elettrici. Un cortocircuito per voi è possibile in alcune relazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA