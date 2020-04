Oroscopo Paolo Fox oggi e 5-10 aprile 2020/ Capricorno, Cancro e Sagittario periodo positivo ma…

OROSCOPO PAOLO FOX: GRANDI EMOZIONI PER CANCRO

La classifica di Paolo Fox ci parla anche dei segni che hanno ottenuto quattro stelline, grazie all’Oroscopo che l’astrologo ci ha svelato su DipiuTv. L’Ariete ha Marte favorevole e la possibilità di andare avanti con qualcuno che piace. Chi si è allontanato deve stare attento ai ritorni di fiamma, specie con Bilancia e Capricorno. Le coppie recuperano e sono più coraggiose, ma qualche polemica sarà possibile nella giornata di martedì. Nel Lavoro, vantaggi in arrivo per chi ha un’attività libera. Periodo utile per dimostrare ciò che si vale. I nati del Cancro sono più determinati grazie a Venere in posizione neutrale. Aumenterà lo sguardo critico verso chi è chiaro, ma nella prossima stagione ci saranno grandi emozioni. Le coppie vivranno delle sorprese e ritorni di fiamma. In questo periodo i cancerini vorrebbero però ricevere qualche conferma in più. Nel Lavoro bisogna evitare discussioni. Nulla sembra muoversi e le incertezze non mancano, ma si possono fare scelte per il futuro. Il Sagittario ha Venere opposta e qualche nervosismo in più. I nati del segno sono insofferenti di fronte ai legami duraturi, ma bisogna procedere con prudenza. Le coppie sono in una fase di fermo: attenzione in particolare a domenica. Qualcuno dovrà fare una scelta importante. Nel Lavoro l’impegno non manca, anche grazie a Marte e Saturno favorevoli. In arrivo cambiamenti significativi e qualche ansia in più.

Il Capricorno discute in amore, magari perché qualcuno si è allontanato e c’è incertezza. Cautela con le storie che partono alla grande per poi colare a picco. Le coppie discutono in famiglia, ma bisogna evitare la domenica. Specialmente lunedì e martedì. Le stelle invitano ad essere più chiari. Nel Lavoro c’è una forte preoccupazione per il futuro, ma Giove nel segno aiuta a percorrere nuove strade. Utili alleanze e accordi per aumentare il risultato.



